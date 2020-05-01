Российские звезды показали, как отметили Первомай

Москва, 1 мая. Звезды отечественного шоу-бизнеса показали, как отметили День весны и труда. Знаменитости провели время с пользой и не нарушили режим самоизоляции.

Певица Наташа Королева поздравила поклонников с праздником и продемонстрировала, как вместе с сыном Архипом весело красит забор. На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, где ее можно увидеть в спортивном костюме с банкой краски и кистью в руках.

«Мир! Труд! Май! Архип, работай! Работаем на благо нашего любимого «Лесного озера». Ура, товарищи!» — прокричала исполнительница.

Популярный актер, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал, что проводит время в сербском монастыре. Недавно актер сообщал, что купил землю недалеко от храма, пишет «СтарХит», и в ближайшее время планирует построить на ней небольшой домик.

Последнее время сербская звезда много времени занимается тем, что приводит в порядок новенький участок. Бикович делился, что с удовольствием косит траву, так как в этом процессе ему нравится пребывание на свежем воздухе. По случаю Первомая актер поделился снимками, на которых он вновь наслаждается природой.

«С праздником труда! Трудимся, кто как может!» — призвал он поклонников.

За работой в этот пятничный день оказался и супруг Надежды Бабкиной Евгений Гор. В своем Instagram-аккаунте он сообщил, что занимается делами по участку — работает в саду.

Известный певец и композитор Игорь Николаев несколько отличился от других звезд. Он не стал демонстрировать свой труд, но решил поделиться теплым кадром с семейной прогулки.

Артист не смог усидеть дома в теплый солнечный день и отправился на свежий воздух. Николаев заверил, что соблюдал социальную дистанцию.