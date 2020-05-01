Джигурда раскрыл план своих действий в случае отказа Соловьева от дуэли

Актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок телеведущего и журналиста Владимира Соловьева, оскорбившего спортивного комментатора Василия Уткина. В комментарии Федеральному агентству новостей Джигурда заявил, что у него есть план действий на случай отказа Соловьева от участия в «дуэли».

Никита Джигурда вызвал Владимира Соловьева на боксерский поединок в своем аккаунте в Instagram.

«Если вдруг он откажется, он просто опозорится. И мне уже люди присылают в соцсетях, что готовы запустить по России письмо с требованием к Владимиру Соловьеву выйти на боксерский ринг с Никитой Джигурдой и ответить за свое поведение и свои слова», — сказал артист в комментарии ФАН.

Он заявил, что до глубины души возмущен поведением Соловьева.

«Он продал свои душу и совесть и нанес оскорбления и мне, и профессору Игорю Гундарову, и моему любимому Василию Уткину, и многим другим любимым мной людям», — напомнил Джигурда.

Актер считает Уткина большим профессионалом и давно симпатизирует его работе. Что же касается вирусолога Гундарова, то Джигурда вступился за него после эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», в котором телеведущий обвинил профессора в развале российской медицины в 90-е годы. Произошло это после того, как медик предложил Соловьеву поспорить на ящик шампанского, что по итогам 2020 года смертность не превысит прошлогодние показатели, потому что никакой эпидемии коронавируса на самом деле нет.

«Вот этим кулаком, Владимир, я отправлю тебя в нокаут, чем проявлю свое милосердие и свою любовь к тебе. Я тебя очень не уважаю за то, что ты творишь, но люблю божественной любовью. Поэтому этим кулаком я нокаутирую тебя, дабы дать тебе шанс после нокаута обрести свое лицо. Совесть к тебе может вернуться после того, как я вырублю тебя на глазах всего мира. Бить буду аккуратно, но сильно. Если откажешься, прослывешь трусом и подлецом», — сказал Джигурда.

Напомним, конфликт Соловьева и Уткина начался в апреле этого года после того, как спортивный комментатор раскритиковал меры, принимаемые российскими властями для борьбы с коронавирусом. В ответ на это телеведущий назвал Уткина «психически больным и глубоко несчастным человеком».

Оперативно дозвониться до Владимира Соловьева и узнать его мнение о вызове Никиты Джигурды Федеральному агентству новостей пока не удалось.