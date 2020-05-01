Игонин назвал «Шугалей» фильмом о самоотверженных русских героях

Санкт-Петербург, 1 мая. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин посоветовал к просмотру основанный на реальных событиях российский фильм «Шугалей», который назвал историей о самоотверженных русских героях.

Телеканал НТВ 1 мая в 21.00 по московскому времени покажет кинокартину, в основу которой положена история социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые сейчас находятся в плену в Ливии.

Как подчеркнул Игонин, режиссер Денис Нейманд снял фильм для настоящих мужчин, рассказал невыдуманную историю о настоящих профессионалах, которым даже в трудной ситуации не изменяет чувство юмора.

«Политические интриги, напряженные боевые сцены, накал страстей – создатели ленты постарались передать на экране все то, что остается за рамками сухих выпусков новостей», — написал депутат в социальной сети «ВКонтакте».

Российские ученые и сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) отправились в Ливию весной прошлого года. Социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране, но в мае 2019 года были задержаны боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии и брошены в тюрьму «Митига», известную своими нечеловеческими условиями содержания.

Возглавляет тюрьму военный преступник Абд аль-Рауф Карра. Он также является главарем бандформирования RADA, входящего в структуру «МВД» ПНС Ливии. Этим «министерством» руководит Фатхи Башага, которого ООН обвиняет в тесном сотрудничестве с джихадистами.

В плену у боевиков социологи находятся практически год, их незаконно удерживают без предъявления официальных обвинений.