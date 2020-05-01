Карантинный Первомай в Москве: как выглядит столица в День весны и труда

В День весны и труда корреспондент ФАН «проинспектировал» столицу и узнал, кто выходит на улицы в это непростое время.

Конечно же, мне хотелось бы проиллюстрировать этот текст видеокадрами пустынной первомайской Москвы, но, как вы знаете, сервис YouTube заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей. И пока (я подчеркиваю — пока!) приходится довольствоваться малым, а именно — фотографиями. Поехали!

Любая нынешняя поездка по столице начинается с оформления пропуска. Поэтому я заранее внес свои данные в приложение «Моя Москва» и через минуту получил некий набор букв и цифр, призванный обеспечить мне беспрепятственное передвижение по городу.

Начать «инспекцию» я решил с Театральной площади, постепенно перемещаясь от нее к юго-востоку, в сторону дома.

Водитель Тигран первым делом потребовал предъявить пропуск. Заметив, что у них теперь с этим строго и при отсутствии оного водители лишаются лицензии просто «на раз». Благо, я был к этому готов, и мы двинулись в путь.

Известно, что таксисты владеют полной информацией о любых событиях, происходящих в стране. Журналистский долг не позволил мне ехать молча, и мы поговорили сначала о том, что «в карантине тяжело, слушай, а тем, у кого нет работы — особенно…» Потом поговорили о судьбе Ким Чен Ына, потом — о необходимости принятых мер, потому что «люди, слушай, болеют и умирают», потом о том, что Армения — «лучшая страна в мире, э?», потом про «массово чипировать будут...»

В общем, к моменту окончания поездки я знал все!

Театральная площадь встретила меня воркующими голубями, бюстом Карла Маркса и тишиной… Близлежащие улицы — тоже. Два подряд пеших наряда полиции не обратили на меня никакого внимания, хотя я всячески фотографировал местность. Только стайка бородатых хипстеров у крыльца ЦУМа обсуждала какие-то свои хипстерские проблемы. В общем, центр Москвы самоизоляцию соблюдал достаточно ревностно.

Девочка Юля... Присела на скамейку на законопослушном расстоянии от меня. Попросил сфотографировать. Разговорились. Вышла просто подышать… Проблем, как она говорит, нет: зарплата идет, работа удаленная, жизнь продолжается. Но вот с этим моим чувством неуюта и пустоты она согласилась полностью, как и с необходимостью всех принимаемых мер.

Посидев на лавочке в начале Кузнецкого моста, позвонил Тиграну и мы поехали в сторону дома. Перед посадкой в такси подошли трое парней из Ростова и «журналистская чуйка» сработала снова:

— Как у вас там, в Ростове?

— Да поспокойнее, чем у вас в Москве…

P.S. Я, разумеется, не отказываюсь от традиционного первомайского шашлыка. Но буду его делать дома, в духовке. Потому что я хочу жить.