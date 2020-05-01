ФАС выявила поставщика масок, повысившего цены на 957%

Москва, 1 мая. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила оптового поставщика масок, который повысил цену продажи на 957%, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

ФАС установила, что ООО «Витта компани» в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года закупала маски по одной цене. Однако цена реализации значительно выросла.

«Компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рубля за штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%», — сообщили в компании.

Управление ФАС направило обращение в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России с требование привлечь к уголовной ответственности виновных лиц. Прокуратура вынесла предупреждение компании о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.

В ФАС подчеркнули, что из-за «Витта компани» и подобных ей компаний в России в период коронавируса произошел скачок цен на маски и даже их дефицит.

«Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов», — заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

По данным на 1 мая, почти восемь тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки. Всего в России выявлено 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За весь период пневмонию, вызванную новым тип коронавируса, смогли победить 13 220 человек.