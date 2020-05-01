Турция угрожает эпидемией коронавируса в Сирии, шантажируя жителей Хасаки

Ультимативные требования, шантаж населения и борьба за влияние — как Турция под угрозой эпидемии коронавируса пытается реализовать свои амбиции в Сирии, Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог Антон Бредихин.

Шантаж местного населения

Гражданская война в Сирии и вмешательство в нее третьих стран разделило народы, проживающие на территории арабской республики. Сейчас мы видим, что сейчас некоторые страны пытаются использовать проблемы сирийцев для реализации своих планов.

Так, в ходе проведения операции «Источник мира» против курдских вооруженных формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), под оккупацией Турции оказались достаточно обширные территории на севере Сирии. Сейчас Анкара проводит работу туркинизации захваченных земель, выгоняя оттуда курдов, и населяя их протурецкими боевиками, вместе с их семьями. Помимо этого, Турция развернула на оккупированной территорию целую сеть военных постов и объектов для осуществления контроля над этими землями.

Само собой, резкий приток населения в зону проведения операции «Источник мира» и эксплуатация военных объектов требуют огромного количества электроэнергии. Сама Турция обеспечивать оккупированные территории севера Сирии за счет своих энергомощностей не желает. Вместо этого Анкара пытается решить данный вопрос за счет систем энергообеспечения, которыми располагают сирийские курды в провинции Хасака.

Так, через контролируемый турками местный совет в Рас-Эль-Айне, который официально осуществляет руководство оккупированными Турцией территориями в зоне операции «Источник мира», администрации провинции Хасака, где располагается мощная электростанция, был выдвинут ультиматум. Суть его заключается в том, что если в ближайшее время количество поставляемой электроэнергии в зону операции «Источник мира» не будет увеличено в 2 раза, то местный совет Рас-аль-Айна прекратит подачу воды с водоносной станции Алюк-Шарки на территорию провинции Хасака.

Все попытки урегулировать ситуацию со стороны администрации провинции не увенчались успехом. Доводы курдов о том, что подконтрольная электроподстанция не в состоянии выдавать требуемые объемы электроэнергии, даже для покрытия нужд местного населения были встречены абсолютным безразличием со стороны протурецкой администрации совета в Рас-аль-Айне. Их позиция осталась неизменна: если нет увеличения поставляемого электричества – нет воды.

Политолог, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, с чем связаны ультимативные действия протурецкой администрации Рас-аль-Айна.

Турция и курды

По словам собеседника ФАН, необходимо понимать, что курды и турки никогда общий язык не находили и между ними длительное время уже наблюдается конфликт. Тут можно трактовать это поведение как стремление разжечь конфликтную ситуацию. Но ведь Анкара подобными действиями бросает вызов не только курдам, но и поддерживающих их США.

«Это можно рассматривать как шантаж, но необходимо понимать и тесную связь курдов с американским руководством, без ведомого которого те вряд ли что-то будут делать. Ведь в большей степени это попытка показать Вашингтону, что Турция хочет вести собственную политику на Ближнем Востоке, не ориентируясь на американцев. Но вопрос поставок электроэнергии из самой Турции не так однозначен, если турки начнут поставлять энергию самостоятельно, подобное поведение можно будет расценить буквально как аннексию. Сначала Анкара ввела военный контингент на север Сирии, поставила свою администрацию, а теперь еще и связывает занятые земли со своей энергосистемой. Все это вызовет бурю негодования в мировом сообществе, на что не готовы в Анкаре», — говорит политолог.

Помощь из России

Чтобы спасти регион от гуманитарной катастрофы, в ситуацию решила вмешаться Россия. Стоит признать, что с представителями российской стороны, протурецкая администрация Рас-аль-Айна уже была не столь категорична, пытавшись оправдываться тем, что для полноценной работы водоносной станции не хватает электричества. Кроме этого, члены совета сказали, что для решения вопроса можно было бы отремонтировать электроподстанцию в городе, которая была повреждена в ходе боевых действий. Правда тут есть нюанс, своими силами оккупационная администрация этого сделать не хочет.

Российская сторона выступила с предложением организовать совместно с сирийским правительством ремонт электроподстанции на оккупированной турками территории. При этом ремонт электростанции планировалось проводить под эгидой «Красного креста» и «Красного полумесяца». Однако, как только все было готово к началу восстановительных работ, администрация совета в Рас-аль-Айне под разными предлогами начала препятствовать допуску ремонтных бригад. Оправдания этому самые разнообразные, а порой абсолютно абсурдные.

Так, одним из оправданий было то, что для проведения ремонта электроподстанции прибыли работники из «Красного Креста», а не «Красного полумесяца». Доводы о том, что это в принципе одна и та же организация, не интересовали представителей администрации. На фоне этого создается впечатление, что турецкая сторона как минимум хочет использовать вопрос водоснабжения для шантажа курдского руководства провинции Хасака с целью реализации своих интересов в регионе.

«Это опять же демонстрирует желание Турции вести самостоятельную политику в регионе. Российские планы урегулировать конфликт — это хорошо, но пока сами стороны не захотят найти диалог, подобные меры вряд ли возымеют действие», — замечает Антон Бредихин.

Угроза эпидемии

Конечно, ситуация с водоснабжением крайне цинична, но самое страшное, она может привести к гуманитарной катастрофе. Мало того, что турки вынуждают курдов обеспечивать территории, которые они оккупировали, само по себе отключение водоснабжения будет способствовать ухудшению эпидемиологической обстановки в регионе. И это в период распространения по миру коронавирусной инфекции. По сути, своими действиями Турция может спровоцировать рост различных заболеваний и как следствие гибель десятков тысяч жителей сирийского востока и севера. Что это, как не настоящий геноцид?

Собеседник ФАН отмечает, что сирийское и российское руководство ранее уже неоднократно обращали внимание международного сообщества, что необходимы гуманитарные медицинские миссии в этих регионах, чтобы недопустить распространение коронавируса.

«Любые действия, направленные на распространения эпидемии, что мы сейчас и видим, угрожают гуманитарной катастрофе в Сирии. И к этому может привести не только сам вирус, но и прямые действия определенных сторон, таких как Турция или тех же курдских боевиков», — считает политолог.

Безразличие США

При этом поражает абсолютное молчание со стороны США, которые являются союзниками Турции по НАТО с одной стороны, и спонсорами курдских формирований с другой. Вашингтон демонстративно не обращает внимание на данную ситуацию, и не оказывает никакого влияния на Анкару.

По мнению Антона Бредихина, сейчас у США есть желание равноудалиться в этой ситуации, заменив свое присутствие подконтрольными формированиями, теми же курдскими боевиками из «Сирийских демократических сил» (SDF).

«Поэтому Вашингтон пытается не вмешиваться в этот конфликт, хоть и имеют все возможности что-то делать. В то же время США хотят понять желания турецкой стороны, прикидывая шаги и цели Анкары, чтобы после использовать это против Турции», — говорит собеседник ФАН.

В сложившейся ситуации только Россия стремится оказать помощь и участвует в переговорном процессе со всеми сторонами конфликта для урегулирования проблемы. При этом российская сторона, совместно с сирийским правительством прорабатывают резервный план, на случай если с администрацией Рас-аль-Айне так и не получится найти общий язык. Суть плана заключается в том, чтобы оказать содействие в бурении дополнительных водяных скважин, которые смогут обеспечить бесперебойное снабжение жителей провинции Хасака, и тем самым предотвратив вспышку эпидемии в регионе.