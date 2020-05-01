Мадонна рассказала, что бессимптомно переболела коронавирусом

Вашингтон, 1 мая. Известная американская певица Мадонна рассказала фанатам, что переболела коронавирусом.

Исполнительница опубликовала в Instagram видео, в котором сообщила о недавно пройденном тесте. По словам 61-летней артистки, у нее уже есть антитела к коронавирусу, а, значит, болезнь прошла бессимптомно.

«Так что завтра я просто собираюсь отправиться в путешествие на машине, и я собираюсь открыть окна и не боюсь дышать воздухом, в котором может витать опасный вирус», – добавила Мадонна.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заболели уже более трех миллионов человек, около 235 тысяч скончались. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

Вирус не обошел стороной и известных личностей. Например, актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон подхватили инфекцию в Австралии. По словам артистов, они испытывали слабость и сильные боли. Пара впоследствии сдала кровь для разработки вакцины против коронавируса.

Ранее ученые из центра по исследованиям и политике в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты не исключили, что пандемия может затянуться на два года. По их мнению, эпидемия не прекратится до тех пор, пока 60-70% населения не приобретут иммунитет.