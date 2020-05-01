Роспотребнадзор назвал сроки второй волны COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Медведев займется защитой прав людей

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев хочет заняться защитой прав человека. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания на площадке «Единой России» по вопросам совершенствования трудового законодательства. Медведев выразил желание лично консультировать граждан, чьи трудовые права не соблюдаются в условиях пандемии. С 6 по 12 мая партия совместно с экспертами планирует проводить дистанционные приемы людей, в ходе которых они смогут сообщить о нарушении их трудовых прав, в том числе, и о потере работы.

«Я тоже в какой-то из этих дней уделил бы внимание лично этой проблеме, и с кем-то из людей, у которых сейчас есть такие проблемы, можно было бы переговорить и постараться помочь им. Подумайте, как это организовать. Во всяком случае, я надеюсь, я окончательно свои навыки юриста не утратил и какие-то разумные вещи мог бы здесь порекомендовать», — сказал Медведев на совещании.

По его словам, по мере выхода из режима самоизоляции самой острой проблемой станет восстановление материального положения людей и бизнеса. Медведев призвал партию пристально следить за работой служб занятости в регионах.

«Некоторые, кстати, не обращаются на биржу труда и потому что в регионе они, эти биржи, работают неэффективно. Нужно будет собрать всю информацию и разобраться с увольнениями людей и другими проблемами в сфере труда, которые возникли из-за пандемии», — заявил председатель «Единой России».

Также зампред Совбеза в конце совещания пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим гражданам, среди которых и премьер-министр Михаил Мишустин.