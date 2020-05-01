Роспотребнадзор назвал сроки второй волны COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Медведев займется защитой прав людей
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев хочет заняться защитой прав человека. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания на площадке «Единой России» по вопросам совершенствования трудового законодательства. Медведев выразил желание лично консультировать граждан, чьи трудовые права не соблюдаются в условиях пандемии. С 6 по 12 мая партия совместно с экспертами планирует проводить дистанционные приемы людей, в ходе которых они смогут сообщить о нарушении их трудовых прав, в том числе, и о потере работы.
«Я тоже в какой-то из этих дней уделил бы внимание лично этой проблеме, и с кем-то из людей, у которых сейчас есть такие проблемы, можно было бы переговорить и постараться помочь им. Подумайте, как это организовать. Во всяком случае, я надеюсь, я окончательно свои навыки юриста не утратил и какие-то разумные вещи мог бы здесь порекомендовать», — сказал Медведев на совещании.
По его словам, по мере выхода из режима самоизоляции самой острой проблемой станет восстановление материального положения людей и бизнеса. Медведев призвал партию пристально следить за работой служб занятости в регионах.
«Некоторые, кстати, не обращаются на биржу труда и потому что в регионе они, эти биржи, работают неэффективно. Нужно будет собрать всю информацию и разобраться с увольнениями людей и другими проблемами в сфере труда, которые возникли из-за пандемии», — заявил председатель «Единой России».
Также зампред Совбеза в конце совещания пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим гражданам, среди которых и премьер-министр Михаил Мишустин.
«Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — подытожил Дмитрий Медведев.
Названо время второй волны COVID-19
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны COVID-19 в холодное время года. Отмечается, что летом жаркая погода и большое количество солнечного света могут привести к снижению числа заражений. Однако осенью заболеваемость может снова вырасти из-за прохладной и дождливой погоды, а также возвращения людей на работу и учебу. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, а страна, по сути, последнюю неделю находилась на плато по заболеваемости. По ситуации на 1 мая в нашей стране COVID-19 диагностировали у 114 431 человека, прирост за сутки составил 7,4%. Скончались 1169 пациентов, а выздоровели 13 220 человек.
Страны ОПЕК+ начали снижать добычу нефти
Сегодня вступило в силу соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В течение мая и июня члены организации, включая Россию и Саудовскую Аравию, должны уменьшить добычу сырья почти на 10 (9,7) млн баррелей в сутки. В итоге каждая страна в соглашении, в течение мая-июня «пожертвует» примерно 20% добычи. По мнению экспертов, всем участникам сделки на этот раз придется полностью соблюдать условия договоренностей. Пандемия вызвала сильнейшее в истории падение потребления энергоресурсов. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в среднем во втором квартале упал — на 23 млн. И, если не предпринять срочных мер, по прогнозам, скопившийся гигантский переизбыток нефти может заполнить все имеющиеся в мире хранилища уже в мае.