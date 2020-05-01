Телеканал НТВ первым показал фильм «Шугалей»

Москва, 1 мая. На телеканале НТВ состоялся премьерный показ фильма «Шугалей». Режиссером картины стал Денис Нейманд.

Кирилл Полухин исполнил главную роль в фильме. Как отметил сам актер, Шугалей является смелым и храбрым человеком, который героически переносит тяжелые обстоятельства.

Реальная история социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана легла в основу фильма. Россияне находятся в ливийском плену до сих пор.

Максим Шугалей, Самер Суэйфан и Александр Прокофьев прибыли в Ливию весной 2019 года с целью проведения социологических исследований. Поездка была согласована с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Однако в мае того же года россиян похитили боевики. Впоследствии Шугалей, Суэйфан и Прокофьев были переданы в руки радикалам связанной с ПНС группировки RADA.

Сейчас Шугалей и Суэйфан находятся в «Митиге» — неофициальной тюрьме, которая известна нечеловеческими условиями.