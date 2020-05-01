Блокадница собирает и развозит продукты и одежду нуждающимся. ФАН-ТВ

Галина Яковлева — пенсионерка из Петербурга, пережившая блокаду Ленинграда. А сегодня помогает нуждающимся. Собирает и развозит продукты и одежду тем, кто оказался в тяжелом жизненном положении.

«Для меня удовольствие, просто удовольствие, потому что я чувствую, что, когда меня благодарят, становится легче на душе. Занимайтесь пожалуйста все, постарайтесь быть добрыми», — призывает Галина Яковлева.

Женщина сотрудничает с несколькими фондами и предпринимателями, ежедневно получает ящики с продуктами и одежду. На фургоне она самостоятельно развозит продовольствие по городу и близлежащим населенным пунктам.