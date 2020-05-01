Главные новости 1 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 1 мая.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что врачи ужаснулись, увидев результаты его анализов. Иммунологи ужаснулись, увидев анализы критика Сергея Соседова.

Врач одного из столичных медучреждений рассказала о том, какие категории больных с COVID-19 попадают в реанимацию. Врач рассказала, кто из пациентов с коронавирусом чаще оказывается в реанимации.

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала о составе жюри на второй сезон шоу «Маска» на канале НТВ. Продюсер «Маски» назвала состав жюри на второй сезон шоу.

В новом видео доктор и телеведущий Евгений Комаровский поделился мнением о шоу его коллеги Елены Малышевой. Доктор Комаровский заподозрил Малышеву в использовании скрытой рекламы.

В Полтаве в возрасте 56 лет после продолжительно болезни умерла певица, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. После продолжительной болезни скончалась солистка группы «Фристайл».

Тавадян с помощью математической модели смог определить пики эпидемии COVID-19 в федеральных округах России. Математик рассчитал пики заболеваемости коронавирусом в федеральных округах РФ.

Песков опроверг заявления ряда СМИ о том, что после выздоровления премьер-министр РФ Михаил Мишустин покинет свой пост. Песков назвал «ерундой» слухи о возможном уходе Мишустина.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных законодательных изменениях, которые произойдут в России в мае 2020. Как изменится жизнь в России в мае 2020 года: новые законы, правила и доплаты.

В России вступает в силу ряд законов. В частности, речь идет о повышении пенсии и программе льготной ипотеки. C мая в России начнет действовать ряд новых законов.

Более 600 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за последние сутки, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Более 600 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки.