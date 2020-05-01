Оператор «Северного потока — 2» не согласен с решением регулятора ФРГ по Газовой директиве

Москва, 1 мая. Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2», не согласна с предварительным решением Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) об отказе освободить проект от правил Газовой директивы ЕС и намерена продолжать отстаивать свои права после оценки финального решения. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

«Нам известна информация, предоставленная регулятором Германии BNetzA участникам процесса. Мы не согласны с этим выводом. Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что регулятор решил отказать Nord Stream 2 AG в освобождении «Северного потока — 2» от требований обновленной Газовой директивы. Теперь стороны должны объяснить ему свои позиции до 8 мая. После этого регулятор объявит окончательное решение.

Выведение газопровода из-под действия документа ЕС требовало, чтобы проект был завершен до мая 2019 года. В Nord Stream 2 AG отмечали, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Однако в немецком агентстве с этим не согласны.

«Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья РФ до Германии по Балтийскому морю. Он проходит через пять стран: Россию, Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Запустить новую газовую магистраль планируется в этом году.

Радио Sputnik сообщает, что судно «Академик Черский», которое рассматривается в качестве возможного варианта для завершения строительства газопровода, 1 мая вошло в зону его возведения. Трубоукладчик прошел пролив Эресунн, оказавшись в Балтийском море. Конечной точкой маршрута «Черского» определен Калининград, в который судно должно прибыть 3 мая.