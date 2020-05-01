Кабмин запретил приобретать через госзакупки ряд иностранных товаров

Москва, 1 мая. Правительство РФ ввело запрет на закупку через госзакупки ряда промышленных товаров из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, запрет вводится на допуск иностранных промышленных товаров, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза, для закупок для государственных и муниципальных нужд.

Запрет на поставки из-за границы не касается закупок для ФСБ, ФСО, СВР, Минобороны, МВД, Нацгвардии и управделами президента. Кроме того, отмечается, что запрет не касается товаров, которые в РФ не производятся, а также на закупки менее чем на один миллион рублей.