США не смогли убедить Народно-освободительное движение Судана «Север» (НОДС-Север) вступить в мирные переговоры с суданским правительством.

Причиной этому стали требования, выдвинутые вооруженной группировкой. Оказалось, что суданские повстанцы знают себе цену. Они выдвинули новое требование — дать им право на самоопределение, что фактически ведет к сепаратизму. Боевики также потребовали оказания поддержки осуществления конституционной декларации и мирных усилий в Джубе, мобилизации международной экономической помощи Судану, координации в вопросах гуманитарной помощи и оказания технической поддержки конституционному процессу.

Специальный посланник США в Судане Дональд Бут прямо сказал НОДС-Север, что США эти требования поддержать не могут.

«Я пытался убедить их, что даже Соединенные Штаты или другие страны их не поддержат», — подчеркнул он.

Заявление было сделано 24 апреля во время онлайн-мероприятия, посвященного дипломатическим отношениям между Суданом и США, организованного Институтом по изучению прав человека при Колумбийском университете.

При Омаре аль-Башире южные регионы также не могли похвастаться стабильностью, но в ходе мирных переговоров в Джубе были достигнуты значительные успехи, разрешение противоречий шло к логическому завершению. В отличие от нынешнего правительства, тогдашним властям удавалось удерживать контроль. Вооруженные группировки всегда выдвигали требования, но никогда не просили права на самоопределение. По факту это означает независимость от действующей власти, а также от государства.

Что касается Соединенных Штатов, то своим пристальным вниманием к Судану они еще раз подтверждают свою заинтересованность в регионе. Ранее появились доказательства причастности США к перевороту 2019 года. В статье New York Times прямым текстом говорится о поддержке, оказанной Белым домом правительству действующего премьер-министра Абдаллы Хамдока:

«В своем электронном письме посол Дональд Бут, специальный посланник США в Судане, заявил, что администрация Трампа стоит за переходным правительством г-на Хамдока».

Таким образом, американский опыт в Судане показывает, что недостаточно просто организовать государственный переворот и установить марионеточный режим. Помимо этого, важно контролировать последующие события, что у Штатов получается с трудом. С каждым официальным заявлением американских властей становится очевидно, что Судан выходит из-под контроля.