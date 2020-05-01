Онищенко назвал этапы выхода России из режима самоизоляции в связи с COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как и при каких условиях в России будут сниматься ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Парламентарий отметил, что статистика заболеваемости COVID-19 самых тревожащих нас стран — США, Испании, Италии и так далее — становится более обнадеживающей, рост выявленных инфицированных коронавирусом снижается, а количество выздоравливающих стремительно растет.

«То, что за последние сутки в России было выявлено рекордное количество заболевших — 7 933 человека, объясняется тем, что мы позже вступили в пандемию. При этом 84% заболевших — люди младше 65 лет. Само по себе это является прогностически хорошим показателем. И пришла пора задуматься, какими путями мы будем выходить из сложившейся ситуации», — заметил Геннадий Онищенко.

По его словам, выход из режима самоизоляции не будет «вдруг и не сразу».

«Ситуацию нужно разбить на этапы. Первый — это, конечно, предварительная подготовка, в рамках которой будут разрешены физическая активность на открытом воздухе в индивидуальном порядке и прогулки с семьей. Но лицам старше 65 лет разрешать гулять нужно в последнюю очередь. Что касается заведений, то на подготовительном этапе первыми должны открываться те, где есть предварительная запись. Например, стоматология, косметология. Если есть запись, значит, есть возможность сделать так, чтобы клиенты друг с другом не пересекались. При этом можно вести сбор анамнеза посетителей, то есть предварительно узнавать, переболели ли они коронавирусом, находятся ли они в зоне риска, делали ли они тесты, в том числе на антитела. Рестораны пока должны работать с доставкой еды на дом», — объяснил Онищенко.

На следующем этапе, по словам депутата, можно открывать небольшие торговые точки и кафе, в первую очередь — с открытыми террасами. Но им нужно поставить условие, чтобы заполняемость была не более 30%, то есть каждый третий столик, заметил парламентарий.

«В богоугодных заведениях должен быть использован тот же принцип заполняемости на 30%. Условно говоря, если в церкви или молельном зале помещается сто человек, то допускать туда не более 30. Уличные спортивные сооружения можно открывать уже на первом этапе и проводить занятия, исключающие тесный контакт спортсменов, то есть игровые виды спорта пока разрешать рано», — говорит Онищенко.

На следующем этапе он предлагает открывать точки общепита.

«Но если на предыдущем этапе шла речь о заполняемости только террас на 30%, то здесь можно разрешить заполнять закрытые залы на треть. А когда будут открыты кинотеатры и театры, люди почувствуют сдвиг в позитивную сторону. Но занято, опять же, должно быть только каждое третье кресло. Социальная дистанция в этом случае должна быть максимально соблюдена. Что же касается культурно-массовых мероприятий внутри помещений, то сначала надо разрешать на 50 человек, потому на 100 и так — по нарастающей», — объяснил Геннадий Онищенко.

По словам парламентария, свобода передвижения должна быть восстановлена на начальных этапах, но при условии использования гражданами масок в общественном транспорте и общественных местах.

«На следующем этапе можно разрешать заполнять торговые точки и предприятия общепита на 50%. Но соблюдение дистанции между людьми в два метра должно выдерживаться. Вот такая эскалация возможна. Для Москвы, где заболеваемость все еще высокая, — пока что на подготовительном уровне, для регионов со стабильной обстановкой — на этапе открытия торговых точек и предприятий общепита с террасами при условии их заполняемости на треть», — отметил собеседник ФАН.

Что касается продвинутой фазы, когда разрешается принимать клиентов во внутренних помещениях, то она должна проводиться, когда заболеваемость пойдет на снижение, подчеркнул депутат.

«И будет хорошо, если весь персонал и посетители этих заведений будут обследованы на коронавирус с помощью экспресс-тестов прямо на месте. То есть люди, сидящие в ресторане, будут уверены, что те, кто сидят через два столика, обследованы и у них ничего не выявлено. Это такая психологическая составляющая, которая очень важна в сложившихся условиях», — сказал Онищенко.

Он добавил, что СМИ должны осторожнее относиться к информации о пандемии и руководствоваться только официальной информацией.