Самойлова озолотилась на скандальном разводе с Джиганом

Москва, 1 мая. Модель Оксана Самойлова в разы увеличила свои доходы после ссоры с мужем, рэпером Джиганом и заявления о разводе.

После заявления о разводе с Джиганом популярность Самойловой сильно возросла, миллионы сочувствующих поддерживают Самойлову в соцсетях. Модель решила не упускать шанс и получить материальную выгоду. Кроме того, Самойловой предстоит самостоятельно обеспечивать себя и детей.

Модель стала публиковать рекламу, а также устраивать денежные розыгрыши. Самойлова стала получать около 5 млн рублей в неделю, пишет KP.RU. Раньше такую сумму ее супруг зарабатывал за месяц. Однако теперь Самойлова озолотилась на скандальном разводе.

Самойлова пожаловалась, что в самоизоляции сильно поправилась. Она набрала пять килограммов. После расставания с рэпером Джиганом мать четверых детей стала больше есть. Модель планирует развестись и болезненно переживает разрыв отношений. Она призналась поклонникам, что располнела на нервной почве.

Ранее в семье Джигана отгремел двойной праздник — день рождения отмечали дочь и супруга. Фанаты ожидали, что Самойлова с размахом будет отмечать день рождения, но никто не мог предугадать, что на празднике появится рэпер, с которым блогер решила развестись. Поклонники заподозрили, что скандал с разводом был выдумкой.