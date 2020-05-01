У больных с тяжелой формой COVID-19 найдена смертельная патология

Дублин, 1 мая. Ученые из Ирландии обнаружили, что у многих пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдается аномальное свертывание крови, которое в ряде случаев становится причиной смерти. Об этом сообщает научное издание Eurekalert.

Исследователи установили, что эта патология может быть смертельной, так как приводит к возникновению микротромбов в легких у тяжелобольных с подтвержденным коронавирусом, значительно повышая риск сердечных приступов и инсультов. Пациенты с более высоким уровнем свертываемости крови при COVID-19 чаще других имеют неутешительные прогнозы по здоровью и нуждаются в госпитализации в реанимацию.

«В дополнение к пневмонии, поражающей небольшие воздушные мешки в легких, мы также находим сотни мелких сгустков крови по всем легким. Эта аномалия не рассматривается в случаях с другими типами легочной инфекции и объясняет, почему уровень кислорода в крови резко падает при тяжелой инфекции COVID-19», — пояснил профессор Джеймс О'Доннелл, глава Центра сосудистой биологии в Ирландии.

По его словам, ученым важно понять, как именно формируются микро-сгустки крови в легких, чтобы иметь возможность разработать более эффективные методы лечения для пациентов. Особенно для тех, которые находятся в группах повышенного риска.

Ранее китайские врачи нашли половые различия в характере течения коронавирусной инфекции, передает «Газета Кемерова». Они отметили, что мужчины чаще женщин попадают в реанимацию и становятся жертвами нового вируса. Медики предположили, что это связано с возбудителем коронавируса, который использует для проникновения в клетки легких и других тканей рецепторы ACE2. У мужчин молекул такого рецептора значительно больше, чем у женщин.