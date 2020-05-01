Разин в ответ на иск сделал шокирующее заявление о дочери Кудрявцевой

Москва, 1 мая. Музыкальный продюсер Андрей Разин в ответ на судебный иск со стороны телеведущей Леры Кудрявцевой публично раскрыл «тайну рождения» ее дочери Марии от брака с хоккеистом Игорем Макаровым.

Кудрявцева, уставшая от многочисленных оскорблений в ее адрес со стороны продюсера «Ласкового мая», потребовала через суд выплатить ей компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.

Разин подчеркнул, что «с удовольствием» принял этот иск. Но на этом его нападки не прекратились. Продюсер сделал в Instagram шокирующее заявление, которое вызвало бурную реакцию поклонников телеведущей.

«У меня есть информация, что женщине, ставшей суррогатной матерью ее дочери, Лера не заплатила за эти услуги», — написал он, не приведя никаких доказательств.

Продюсер подчеркнул, что эта женщина выразила готовность принять участие в судебном процессе и потребовать от Кудрявцевой обещанную сумму.

Напомним, что Кудрявцева трижды была замужем. Первым ее супругом стал Сергей Ленюк — барабанщик из группы «Ласковый май». Телеведущая родила от него сына Жана.

Второй раз она вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова, а после развода встречалась с певцом Сергеем Лазаревым.

Третьим мужем знаменитости стал хоккеист Макаров. Дочь Мария родилась у них в августе 2018 года. Кудрявцева признавалась в интервью, что очень хотела второго ребенка и перенесла несколько попыток ЭКО.