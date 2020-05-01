Подконтрольные Парижу СМИ пытаются дискредитировать деятельность России в ЦАР

29 апреля 2020 года на сайте онлайн-издания Corbeau News вышла статья под названием «ЦАР: мы ведем войну за то, чтобы сохранить демократию и счастье нашего народа». В статье идет речь о коммюнике, которое якобы выпустили офицеры Центральноафриканских вооруженных сил (FACA). Примечательно, что статья не изобилует цитированием документа, а также отсутствуют какие-либо копии или изображения коммюнике. Вместо этого излагаются соображения самих авторов издания по поводу интерпретации документа.

Но главное другое. По утверждениям автора статьи, основной идеей коммюнике является то, что офицеры FACA сомневаются в необходимости сотрудничества ЦАР с международными партнерами (в частности с Россией) в военной области:

«Национальная армия формируется странами ЕС и Россией, которые не имеют одинаковой оборонной политики. В эту пропасть брошены деньги европейского налогоплательщика. Результаты очевидны. Эти договоренности ничего не принесут».

Редакция Федерального агентства новостей нашла сам документ, который опубликовало другое центральноафриканское издание, и внимательно его изучила. В тексте сказано, что офицеры FACA выступают против неэффективности принимаемых руководством решений, кумовства, кровопролития и вооруженных действий против мирного населения, а также намерены защищать центральноафриканский народ и демократию. После внимательного прочтения выяснилось, что документ не содержит критики России и тем более информации о щедрости европейских налогоплательщиков.

Но вопросы вызывает и само коммюнике, формат которого не имеет ничего общего с форматом официальных документов ЦАР. Даже вооруженные группировки, которые далеко не всегда имеют легальный статус, печатают на своих воззваниях к народу отличительные знаки и ставят подпись, чего мы не видим на документе, составленном офицерами FACA.

Начиная с 2017 года, в республике находятся российские гражданские и военные инструкторы, которые занимаются подготовкой офицеров FACA. Несмотря на то, что решение отправить российских инструкторов было согласовано с ООН и правительством ЦАР, Франция никак не может смириться с российским присутствием в своей бывшей колонии.

То, что Corbeau News является подконтрольными Парижу СМИ, стало известно Федеральному агентству новостей в феврале 2020 года. Издание не впервые грешит искажением фактов и событий. Все это делается для того, чтобы дискредитировать политику президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера, а также дипломатические отношения между Россией и Центральноафриканской Республикой.