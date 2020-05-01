Шестилетний Иван из Кемерово открыл мотосезон. ФАН-ТВ

Ване Смирнову из Кемерово всего лишь шесть лет, а он уже освоил сложные трюки на мотоцикле, научился ездить по сугробам на шипованных колесах и разгоняться до 60 км/ч на пересеченной местности. Есть и награды. В прошлом году Иван занял второе место на Чемпионате первенства Кузбасса в классе «50 кубических сантиметров», обогнав многих соперников в возрасте от пяти до девяти лет.

«Это очень круто. Прыжки на трамплине, повороты крутые», — признается Иван Смирнов.

Юного гонщика на железного коня посадил его дедушка Александр Бердыев два года назад. Он сам за рулем мотоцикла больше 35 лет, руководит детским автодромом. К двухколесному транспорту приобщил и сына, и маленького внука.

«Здесь не научишься сразу ездить хорошо, надо упасть, надо поучиться, надо синяков набить. Ну сейчас вроде нормально уже ездит», — говорит Александр Бердыев.

Сейчас с юным мотокроссменом тренируется вся его семья