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ФАН-ТВ

Шестилетний Иван из Кемерово открыл мотосезон. ФАН-ТВ

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Ване Смирнову из Кемерово всего лишь шесть лет, а он уже освоил сложные трюки на мотоцикле, научился ездить по сугробам на шипованных колесах и разгоняться до 60 км/ч на пересеченной местности. Есть и награды. В прошлом году Иван занял второе место на Чемпионате первенства Кузбасса в классе «50 кубических сантиметров», обогнав многих соперников в возрасте от пяти до девяти лет.

«Это очень круто. Прыжки на трамплине, повороты крутые», — признается Иван Смирнов.

Шестилетний Иван из Кемерово открыл мотосезон. ФАН-ТВ

Юного гонщика на железного коня посадил его дедушка Александр Бердыев два года назад. Он сам за рулем мотоцикла больше 35 лет, руководит детским автодромом. К двухколесному транспорту приобщил и сына, и маленького внука.

«Здесь не научишься сразу ездить хорошо, надо упасть, надо поучиться, надо синяков набить. Ну сейчас вроде нормально уже ездит», говорит Александр Бердыев.

Шестилетний Иван из Кемерово открыл мотосезон. ФАН-ТВ

Сейчас с юным мотокроссменом тренируется вся его семья

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