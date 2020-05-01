Объявленного в розыск экс-депутата Госдумы задержали в Испании

Мадрид, 1 мая. Гражданская гвардия Испании задержала экс-депутата Государственной думы России, который находился в международном розыске. Об этом сообщили в ведомстве.

Имя депутата официально не называется. Однако СМИ передают, что речь идет о бывшем заместителе главы правительства Ставропольского края Андрее Мурге. Этот пост он занимал с 27 сентября 2013 года по 19 марта 2018 года.

В начале прошлого года в его отношении возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве на сумму 3,5 миллиона рублей при разработке сайта для продвижения региональных товаропроизводителей. А в июне его объявили в розыск через Интерпол по обвинению в хищениях государственных средств.

По данным журналистов, Мурга запросил убежище в Испании. Однако, по всей видимости, решение о его предоставлении оказалось отрицательным.

Арестовали экс-парламентария в провинции Аликанте, где он скрывался и при том вел дорогой образ жизни. В частности, занимался инвестициями в недвижимость. Национальный суд Испании теперь должен принять решение о его экстрадиции в Россию.

Отметим, что Мурга женат и имеет четырех детей. Его супруга управляет рестораном Veranda Italiana и консалтинговой компанией «Елисеевская».

Ранее в Санкт-Петербурге задержали каратиста и по совместительству депутата МО Дворцовый за драку в кафе.