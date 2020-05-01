Цивилев заявил, что с нетерпением ждет премьеру фильма «Шугалей»

Москва, 1 мая. Премьерный показ российского фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях, состоится 1 мая на телеканале НТВ. Депутат Закса Петербурга Алексей Цивилев отметил, что с нетерпением ждет премьеры.

В основу фильма положена реальная история социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые до сих пор находятся в плену в Ливии. Премьерный показ состоится в 21.00. Режиссером фильма выступил Денис Нейманд.

«Сегодня выйдет долгожданная премьера фильма «Шугалей», режиссера Дениса Нейманда. Из-за пандемии зрители смогут увидеть ее сразу на экранах телевидения», — написал Цивилев.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, Самер Суэйфан и Александр Прокофьев прибыли в Ливию весной прошлого года. Они проводили в стране социологические исследования, которые были согласованы с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. В мае они были похищены боевиками, которые передали их радикалам группировки RADA, связанной с ПНС.

Шугалей и Суэйфан до сих пор содержатся в неофициальной тюрьме «Митига», известной своими нечеловеческими условиями. При этом в отношении Шугалея и Суэйфана до сих пор не предъявлено обвинение.

Главную роль сыграл Кирилл Полухин. Актер считает Шугалея храбрым и смелым человеком, который героически переносит тяжелые обстоятельства.