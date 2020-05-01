«Сирийские демократические силы»: от сотрудничества с ИГ до торговли органами

С момента своего образования в 2015 году проамериканские «Сирийские демократические силы» (СДС) позиционировали себя как единственную сколько-нибудь значимую силу в сирийском Заевфратье, которая воюет с запрещенной в России международной террористической организацией «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1).

В Пентагоне СДС включили в список «проверенной сирийской оппозиции» (Vetted Syrian Opposition) и ежегодно выделяли от 300 миллионов долларов на их поддержку и оснащение для достижения благой цели — победы на ИГ и псевдохалифатом.

Поддержка СДС увенчалась громким успехом — освобождением сирийской столицы так называемого «халифата», города Ракка 17 октября 2017 года.

За два дня до объявленной победы британский телеканал BBC News опубликовал расследование «Грязная тайна Ракки», в котором рассказал, как около 250 боевиков «Исламского государства» вместе с 3500 членами их семей в рамках сделки по сдаче Ракки вышли из осаждённого войсками Международной коалиции и «Сирийскими демократическими силами» города и растворились на подконтрольных СДС территориях.

Это был первый, но далеко не последний задокументированный факт сотрудничества представителей СДС с международными террористами.

27 декабря 2017 года в интервью газете «Комсомольская правда» начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прокомментировал информацию ВВС и дополнил ее данными о том, как в лагерь Аш-Шаддади СДС под патронажем американцев вывозили 400 боевиков ИГ из Ракки и 800 человек с восточного берега Евфрата. После соответствующей переподготовки эти же боевики вступали в ряды проамериканских формирований.

Исчезнувшие без следа

25 января 2018 года на сайте Salon Syria вышла статья «Тайна исчезновения членов ИГИЛ». По словам автора Халила Камышло, ещё до старта операции по освобождению Ракки в СДС был разработан план по безопасному вывозу боевиков ИГ через пустыню Абу Хашаб.

Этот план преследовал две цели: как снижение численности контингента, осажденного в Ракке, так и «разбавление» самих «Сирийских демократических сил» за счет формирования отрядов арабского племенного ополчения внутри организации.

От боевиков-иностранцев требовалось заплатить выкуп в 100 тысяч долларов посредникам из рядов СДС, которые договаривались с турецкими спецслужбами о переправе полевых командиров и чиновников ИГ на север в Турцию. На этом месте необходимо вспомнить о выставляемой напоказ непримиримой борьбе «Рабочей партии Курдистана» и турецких властей, о которой, когда вопрос касается денег, все забывают.

Некоторые боевики — как например, Гасан ар-Рахаль, также известный как «Абдул Рахман ат-Туниси», — переправились в Иракский Курдистан. Гасан ар-Рахаль, будучи высокопоставленным полевым командиром ИГ, прославился тем, что за его голову ИГ объявило награду в размере 50 млн долларов. В группировке его окрестили агентом Моссада и тунисских спецслужб, а потом даже якобы поймали и казнили, хотя, по словам активистов, он спокойно переправился в Иракский Курдистан.

تنظيم #داعش يعلن عن مكافأة مالية قدرها 50 الف دولار لاي شخص يدلي بمعلومات عن المدعو أبو عبد الرحمن التونسي (غسان الرحال ) pic.twitter.com/e2CSLMIXsK — Hamza Belhadj (@HamzaBelhadj10) August 18, 2017

Другой вывезенный из Ракки полевой командир — Усама бин Усман, также известный как «Абу Зейнаб ат-Туниси». Успев повоевать в рядах запрещённой в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, Усама вступил ИГ, где и оставался вплоть до осады Ракки. Оттуда вместе с сирийскими жёнами и детьми он сбежал в Аль-Маядин и Абу Кемаль, а когда Сирийская Арабская Армия их освободила — перебрался на территорию СДС, где выправил себе документы на имя брата одной из жен и остепенился.

Но самое главное в этой истории — время.

Эти боевики (а по сведениям Salon Syria и Euphrates Post, их было около четырех тысяч) вышли в рамках сделки с СДС ещё до начала штурма Ракки, который продолжался 4 месяца.

Все они дружно растворились как на востоке провинции Дейр эз-Зор, так и в Ракке, вступив в ряды СДС. 29 апреля 2019 года эмиратский телеканал «Аль-Хадас» заявил, что в н.п. Айн Исса местные жители устроили протесты против руководства СДС, которое позволило бывшим членам ИГ служить в рядах полиции и сил безопасности в Ракке.

У СДС политика простая: если за боевика поручились шейхи местных племен, то его можно освободить от преследования и даже взять на госслужбу в ряды милицейских формирований.

Надо ли говорить, что снижению уровня криминала и преступности это не способствовало?

Амнистия и ее последствия

Сделки по освобождению боевиков «Исламского государства» из тюрем «Сирийских демократических сил» — явление обыденное.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» приводит все известные случаи амнистии бывших членов боевиков «Исламского государства» за последний год.

15 апреля 2019 г. — 283 человека. СДС освободили полевого командира Гейса ас-Сальмана, также известного как «Абу Удай аль-Джамаль». Тогда в городе Ракка было амнистировано 283 бывших членов бандформирований.

Ас-Салмана осудили за убийства, хищение, а также деятельность в рядах так называемой «исламской полиции» ИГ в деревне Хушам к востоку от Дейр эз-Зора.

21 апреля 2019 г. — СДС выпустила эмира образования ИГ;

12 мая 2019 г. — 43 человека;

دير الزور: قسد تطلق سراح 43 عنصراً من داعش بينهم امرأة https://t.co/1sVC6pWCt9 pic.twitter.com/OrqkltT8sn — Rok Online Newspaper (@rok_online) May 13, 2019

8 января 2020 г. — 9 человек;

17 января 2020 г. — министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что СДС выпустили из тюрем боевиков. Командующий СДС Мазлум Абди все обвинения отверг;

21 января 2020 г. — дезертировавший из Сирийской Арабской Армии бригадный генерал Ахмад Рахаль заявил, что руководству СДС заплатили несколько миллионов долларов за освобождение 200 полевых командиров ИГ;

معلومات موثقة تتحدث عن تلقي قيادات #قسد لملايين الدولارات كرشوات مقابل إطلاق سراح 200 من قيادات تنظيم داعش.

المعلومات تتحدث عن تجنيد آلاف الدواعش وتهريبهم دون مقابل.

الملفت أن صفقة تهريب أحد قياديي التنظيم الارهابي داعش تضمنت تقديم أحد أعضائه مقابل إطلاق سراحه لعدم امتلاكه المال. — العميد ركن أحمد رحال (@rahhalahmad06) January 21, 2020

25 января 2020 г. — по поручительству шейхов племён Заевфратья из тюрьмы города Ракка было выпущено 50 человек, состоявших в рядах ИГ;

#الرقة

أطلقت قسـد سراح (50) معتقل من عناصر تنظيم داعش المحتجزين لديها بمدينة الرقة بكفالة من بعض شيوخ العشائر وقالت قسد بأنهم لم تتلخ أيديهم بالدماء pic.twitter.com/MMLHruVRKk — احمد الشبلي (@1zb0Yyh41tvDqU7) January 25, 2020

21 марта 2020 г. — по сведениям QSJ News, СДС отпустили из центральной тюрьмы города Хасака около 100 боевиков ИГ (по сведениям ресурса «Аль-Хабур» — 75 боевиков), которые сдались в плен во время ликвидации последнего анклава ИГ в Заевфратье в Багузе аль-Фаукани в 2019 году. По сведениям источника QSJ News, боевиков изначально посадили в тюрьму всего лишь на год, а после выхода с них сняли все обвинения по участию в террористических группировках.

Маленькая, но важная деталь — это лишь те случаи, о которых стало известно СМИ и активистам только за последний год.

Получается, что для руководства «Сирийских демократических сил» участие в рядах международной террористической организации — это преступление, приравненное к краже овощей на рынке, за которое можно посадить на год, а то и вовсе выпустить досрочно.

После таких сделок на подконтрольных СДС территория уровень криминала и преступности вырос в арифметической прогрессии.

21 августа 2019 года иранское новостное агентство FARS News со ссылкой на оппозиционный источник Nedaa Syria сообщило, что в Ракке уже несколько человек пропали без вести, а их трупы были позже обнаружены в массовом захоронении в Ар-Рамиле. Из тел мужчин, женщин и детей вырезали органы: их использовали как для трансплантации в полевых госпиталях, где работают турецкие и израильские специалисты, так и для продажи за рубеж.

До этого еще в октябре 2018 года собственные корреспонденты иранского телеканала Al-Alam сообщали о развёртывании в провинции Хасака полевых госпиталей, где происходят операции по насильственному извлечению органов и пересадке.

Как свидетельствуют собственные источники Telegram-канала «Рыбарь» в провинции Хасака, на рубеже 2018-2019 годов в регионе появилась целая преступная сеть, организованных по типу «ячеек», которые занимаются торговлей органами. Два-три человека, завязанных на координатора, похищают человека, накачивают его наркотиками и оставляют в условленном месте, забирая причитающиеся деньги. Исполнители меняются чаще, чем перчатки, информация о возможном заработке распространяется через закрытые группы в WhatsApp и Telegram, а координаторы выходят на связь через незарегистрированные сим-карты.

Торговля органами — крайне выгодный бизнес, получивший широкое распространение в подконтрольных СДС лагерях беженцев. Только с 2011 по 2016 год порядка 15 тысяч сирийцев невольно поставили на чёрный рынок свои органы.

Впрочем, если в рядах СДС до сих пор находятся вчерашние члены «Исламского государства», ничего удивительного в этом нет.

Из боевиков-казнокрадов в чиновники и журналисты

Большой вклад в выявление бывших боевиков «Исламского государства» в рядах «Сирийских демократических сил» внёс Евфратский центр по борьбе с насилием и терроризмом ECAVT, дочерний проект владельца запущенного в 2014 году ресурса Euphrates Post, оппозиционного как официальному Дамаску, так и «Сирийским демократическим силам». Сейчас редакция Euphrates Post базируется в Турции, но за годы работы у ресурса появилась сеть информаторов по всей Сирии.

7 января 2019 года ECAVT рассказал о Самере ад-Дейри, который возглавил отдел информационного обеспечения совета Дейр эз-Зора (подчинённый «Сирийскому демократическому совету» орган управления). Незадолго до захвата боевиками ИГ восточной Сирии Самер работал корреспондентом на канале «Свободная Сирия» и освещал бои за военный аэродром Дейр эз-Зора. Оказавшись в рядах террористической группировки, Самер пристроил в «службу безопасности» своих шестерых братьев, а его дядя, Аид ад-Дейри, возглавил отдел безопасности ИГ в Хушаме. Он продолжил работать на информационном поприще, снимал постановочные видео, всячески кичился своим статусом и занимался вымогательством у местных жителей. Незадолго до коллапса ИГ Самер сбежал на территории, подконтрольные СДС, где сейчас продолжает свою деятельность.

"من داعش إلى قسد"



"قسد" تعيين سمير الديري عنصر الأمن التابع لنظام الأسد مديراً لما يسمى "المكتب الإعلامي لمجلس ديرالزور" بالرغم من كونه أحد قياديي تنظيم "داعش" الأمنيين سابقاً.



سمير كان إعلامياً في قناة السوري الحر سابقاً، قبل أن يبايع داعش ويهرب لمناطق قسد قبل انهيار التنظيم". pic.twitter.com/uTXWp36rck — مدى بوست (@madapoost) January 7, 2019

Не менее занятная ситуация с таким официальным органом, как Военный совет Дейр эз-Зора.

Возглавляет его Ахмад аль-Хубейл, также известный как «Абу Хауля аль-Бакир». Уважаемый человек, шейх племени, который во времена ИГ профессионально занимался разжиганием межплеменной розни в Заевфратье и торговал детьми из племени Шайтат.

Оказавшись в рядах СДС, Абу Хауля стал планировать операции по выявлению спящих ячеек ИГ в регионе, что на практике не отличается от обычного бандитизма: во главе отрядов он собирал с жителей деревень дань, чтобы снять с них им же выдуманные подозрения в связях с ИГ. Он же выступил одним из шейхов-поручителей, благодаря которым многие боевики ИГ были амнистированы.

22 декабря 2019 года опубликовал данные некоего Мухаммада Рамадана Айда аль-Муслеха, также известного как «Ад-Дабуа» («Гиена»).

После начала сирийской весны аль-Муслех был пойман при попытке дезертирства и отправился отбывать тюремный срок в Сейиднаю, где провел почти два года. В 2014 году вышел на свободу и вернулся в родной городок Аш-Шухейл на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр эз-Зор.

После того, как боевики ИГ захватили Аш-Шухейл, Ад-Дабаа сумел удержаться в организации и войти в службу безопасности группировки. Правда, ненадолго: стоило СДС отбить населённый пункт, как Ад-Дабаа подсуетился и стал отвечать за безопасность в районе нефтяного месторождения Аль-Омар, которое сейчас контролируется силами США. Во времена «халифата» Ад-Дабаа вполне себе спокойно занимался грабежами и террором сел.

Под началом 28-летнего Гиены был собственный отряд, именовавший себя «Масками» («Аль-Муканнаын») / «Вуалями» («Аль-Муляссамин»). Промышлял этот отряд возле нефтяных месторождений Ат-Танк и Аль-Милях в провинции Дейр эз-Зор. Мухаммад аль-Муслех лично расстрелял двух человек из племени Аш-Шайтат, а его банда нескольких человек похитила и требовала с родственников выкуп.

После «смены флага» с черного на желтый банда никуда не делась: теперь «Маски» обвиняют местных жителей в пособничестве ИГ и вымогают деньги за снятие обвинений.

Центр ECAVT утверждает, что Ад-Дабаа — один из основных спонсоров «спящих ячеек» ИГ в Заевфратье. Его даже за это привлекали к суду по требованию СДС и Международной коалиции, которые обвинили его в том, что Гиена сумел заработать около миллиарда лир на контрабанде нефти. Правда, вскоре его выпустили на свободу по приказу «сверху» — из тюрьмы его привезли на бронированном автомобиле прямо в дом к министру нефти СДС.

С начала своей деятельности предприимчивый Гиена успел вложиться в несколько нефтяных месторождений, в том числе и Биар аль-Бессам, расположенные к востоку от городка Аль-Хрейджи. Ад-Дабаа тесно сотрудничал с главным «экспортером нефти» ИГ и координатором «спящих ячеек» организации в Заевфратье Абу аль-Вардом аль-Ираки, который был 14 января 2020 года ликвидирован в ходе совместной контртеррористической операции СДС и Международной коалиции на востоке провинции Дейр эз-Зор. Фото пруфов и свидетельств здесь.

Благодаря деятельности ECAVT, было задержано несколько полевых командиров ИГ, который спокойно жили на территориях СДС в Заевфратье: Международная коалиция и руководство СДС было вынуждено это сделать, чтобы хоть немного снизить градус недовольства местного населения. В итоге, от «пешек» избавились, тогда как важные для поддержания преступно-террористических сетей в Заевфратье фигуры остались.

В 2020 году командующий «Сирийскими демократическими силами» Мазлум Абди неоднократно повторял тезис о возможном воссоединении Заевфратья с территориями, подконтрольными официальному Дамаску. Главное условие этих переговоров — необходимость интеграции СДС в общую систему Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики.

Если это удастся воплотить жизнь, то вместе с СДС в состав Сирийской Арабской Армии войдут вчерашние боевики и полевые командиры «Исламского государства».

И кто тогда даст гарантии, что сценарий 2015 года, когда псевдохалифат захватил обширные территории Сирии, не повторится?

Famam curant multi, pauci conscientiam (лат. Многие заботятся о славе, но немногие — о совести).

1 Организация запрещена на территории РФ.