Самолет Минобороны РФ доставил в Магаданскую область партию масок и антисептиков

Магадан, 1 мая. Партию средств индивидуальной защиты и антисептиков доставили в Магадан самолетом Минобороны РФ, сообщили в правительстве региона.

Маски, антисептики, защитные костюмы, бахилы термометры общим весом 8 тонн на Колыму доставили 1 мая. Часть средств защиты бесплатно передадут социально незащищенным категориям жителей.

Губернатор Магаданской области поручил закупить 2 млн одноразовых масок, дополнительное оборудование. Этой партии должно хватить на месяц. В аптеках маски будут продаваться не дороже 32 рублей. Покупатель может приобрести не более 10 масок.

Часть масок получит областной Минтруд, сотрудники которого раздадут их пожилым жителям, многодетным и малообеспеченным семья.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, на 1 мая в Магаданской области зафиксировано 110 случаев заболевания коронавирусом, три человека выздоровели, двое скончались.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Алтайском крае коронавирус выявили у 41 человека. Общее число заболевших в регионе составило 423 человека.