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Президент Камеруна анонсировал поддерживающие меры на фоне пандемии коронавируса

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Президент Камеруна анонсировал поддерживающие меры на фоне пандемии коронавируса

Яунде, 1 мая. Пандемия коронавируса серьезно отразилась на жизни Камеруна, испытывающего трудности с борьбой против инфекции. Улицы городов опустели после реализации ограничительных мер. Чтобы помочь бедным слоям населения, президент Поль Бийя подписал дополнительные указы. 

По распоряжению правительства День труда — 1 мая — объявлен нерабочим, однако любые празднования были отменены. Согласно статистике, практически во всех регионах страны выявлены случаи заражения COVID-19, именно поэтому власти пошли на кардинальные меры. Любые мероприятия, в которых участвуют более 50 человек, запрещены. Тем не менее многие рынки продолжают свою работу, поскольку жители страны оказались в тяжелой ситуации из-за ограничительных мер. Многие, включая покупателей, вынуждены ходить на рынок регулярно, поскольку возможности запастись продуктами и предметами на несколько дней вперед нет.

Президент Камеруна анонсировал поддерживающие меры на фоне пандемии коронавируса

Национальный праздник Камеруна, который состоится 20 мая, также пройдет без массовых торжеств. Адриан Пол Моутоме, член профсоюза, поблагодарил рабочих за их понимание и содействие государству в это непростое время, поздравив их с праздником. По его словам, многие сотрудники предприятий по требованию работодателей были вынуждены уйти в технический отпуск, они остались в сложной ситуации без каких-либо перспектив и денег. Моутоме подчеркнул, что у уволенных сотрудников нет возможности через суд добиться компенсаций. Часть производств полностью закрылась из-за отсутствия какой-либо помощи со стороны государства. 

Президент республики Поль Бийя, услышав призывы граждан стабилизировать ситуацию, выступил перед ними, огласив перечень новых мер. По указу главы государства был определен список предприятий и госструктур, которые получат дополнительное финансирование. Для камерунцев откроются специализированные места, где можно будет получить питание.

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