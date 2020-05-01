Президент Камеруна анонсировал поддерживающие меры на фоне пандемии коронавируса

Яунде, 1 мая. Пандемия коронавируса серьезно отразилась на жизни Камеруна, испытывающего трудности с борьбой против инфекции. Улицы городов опустели после реализации ограничительных мер. Чтобы помочь бедным слоям населения, президент Поль Бийя подписал дополнительные указы.

По распоряжению правительства День труда — 1 мая — объявлен нерабочим, однако любые празднования были отменены. Согласно статистике, практически во всех регионах страны выявлены случаи заражения COVID-19, именно поэтому власти пошли на кардинальные меры. Любые мероприятия, в которых участвуют более 50 человек, запрещены. Тем не менее многие рынки продолжают свою работу, поскольку жители страны оказались в тяжелой ситуации из-за ограничительных мер. Многие, включая покупателей, вынуждены ходить на рынок регулярно, поскольку возможности запастись продуктами и предметами на несколько дней вперед нет.

Национальный праздник Камеруна, который состоится 20 мая, также пройдет без массовых торжеств. Адриан Пол Моутоме, член профсоюза, поблагодарил рабочих за их понимание и содействие государству в это непростое время, поздравив их с праздником. По его словам, многие сотрудники предприятий по требованию работодателей были вынуждены уйти в технический отпуск, они остались в сложной ситуации без каких-либо перспектив и денег. Моутоме подчеркнул, что у уволенных сотрудников нет возможности через суд добиться компенсаций. Часть производств полностью закрылась из-за отсутствия какой-либо помощи со стороны государства.

Президент республики Поль Бийя, услышав призывы граждан стабилизировать ситуацию, выступил перед ними, огласив перечень новых мер. По указу главы государства был определен список предприятий и госструктур, которые получат дополнительное финансирование. Для камерунцев откроются специализированные места, где можно будет получить питание.