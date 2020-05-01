Проценко рассказал, что может вызвать новый всплеск COVID-19 в РФ

Москва, 1 мая. Несоблюдение режима изоляции в майские праздники может стать причиной взрыва заболеваемости COVID-19. Об этом заявил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко.

Он отметил, что весной, когда температура за окном ежедневно поднимается, уставшим от режима самоизоляции людям становится особенно сложно находиться дома, и возникает соблазн провести время на свежем воздухе. Врач признался, что в связи с этим медики с тревогой ждут окончания праздничных дней.

«Если не будет соблюдаться самоизоляция, (это станет понятно в середине мая), мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных, спустя пять-десять дней», — сказал он в эфире программы «60 минут».

Проценко подчеркнул, что цена за нарушение самоизоляции в текущих условиях может оказаться очень высокой, «вплоть до жизни».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна приближается к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19. Именно поэтому в период майских праздников так важно проявить ответственность, остаться дома и «упредить» дальнейшее развитие эпидемии.

За последние сутки в РФ зафиксировано 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Лидерами по числу зараженных являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.