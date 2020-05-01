Бикович напугал фанатов внешним видом на карантине

Москва, 1 мая. Сербский и российский актер кино и театра Милош Бикович опубликовал в Instagram фото с домашней самоизоляции. Внешний вид актера напугал фанатов.

Поклонники привыкли видеть актера с безупречной прической и в идеальном костюме. Однако на карантине артист выглядит совсем иначе.

На снимке актер предстал растрепанным и с усами. Похоже, Биковича едва узнали не только фанаты, но и он сам.

«Посмотрел в зеркало — а там странный дядя с усами!» — написал актер.

Фанаты немало напугал внешний вид актера. Однако некоторые оценили усы Биковича.

«Какой кошмар! Зря все на бороду жаловались», — написала titova_sasha_2020.

«Милош умеет поднимать настроение», — отметила bikovicdiana.

Карьера Биковича в России началась с фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар», вышедшего на наши экраны в 2014 году. Также у него в активе роли в таких проектах, как «Духless-2», «Отель «Элеон», «Гранд», «Балканский рубеж», «Отель «Белград».

Ранее Бикович откровенно рассказал в интервью Ксении Собчак о своем отношении к сексу. К большому изумлению ведущей Бикович заявил, что заниматься сексом ради удовольствия — слабость. Актер считает, что люди должны бороться с похотью. Собчак, услышав это, вспомнила о многочисленных романах Биковича.

Бикович в 2016 году состоял в отношения с российской моделью Сашей Лусс. Спустя время стало известно о его романе с Аглаей Тарасовой. Девушка сыграла главную роль в мелодраме «Лед» и ее продолжении. В начале 2018 года пара объявила о расставании. Затем Бикович завязал отношения с моделью Барбарой Таталович, но и этот роман длился недолго.