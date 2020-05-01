Музыканты МВД России подарили врачам и волонтерам песню «Мы вместе»

Москва, 1 мая. Музыканты оркестра московской полиции присоединились к акции «Мы вместе» и поблагодарили медиков и волонтеров за их самоотверженный труд.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники ведомства хотели поддержать медиков, которые рискуют жизнью ради пациентов. Она также выразила благодарность волонтерам.

«Большое спасибо волонтерам, по зову сердца приходящим ко всем, кто нуждается в помощи. И самые добрые слова гражданам, которые относятся с пониманием к сложившейся ситуации, соблюдают режим самоизоляции», — добавила Волк.

Только объединив усилия врачей, волонтеров, полиции, удастся победить коронавирус и вернуться к привычной жизни. Акция «Мы вместе» направлена на поддержку пенсионеров, маломобильных граждан и медиков во время эпидемии.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии записали видео с песней «Люди в белых халатах» в благодарность врачам.