Берлин, 1 мая. Федеральное сетевое агентство ФРГ намерено отказать компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2» из-под требований обновленной Газовой директивы Евросоюза. Об этом говорится в заявлении регулятора.

«В качестве обоснования в нем говорится о том, что «Северный поток — 2» в свете недостаточной реализации не выполняет условия закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил», — объясняется в документе.

В агентстве добавили, что стороны процесса должны сообщить регулятору о своей позиции до 8 мая. Затем будет объявлено окончательное решение.

Для того, чтобы «Северный поток — 2» был освобожден от действия обновленной Газовой директивы Европейского союза, нужно было завершить проект до мая 2019 года. В Nord Stream 2 AG указывали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов.

Германское агентство тем не менее отталкивается от «строительно-технического понимания» термина и утверждает, что об «экономически-функциональном» не может быть и речи.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

Против выступают США, которые стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ. Поэтому Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств и всячески препятствует строительству.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, запуск газопровода может состояться в середине года. По оценке президента РФ Владимира Путина — в конце 2020 или начале 2021 года.