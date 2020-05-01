В Лондоне объяснили, почему принц Уильям не носит венчальное кольцо

Лондон, 1 мая. Поклонники пары принца Уильяма и его супруги, герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, разглядывая архивные фото с их свадьбы, заметили, что на руке представителя монаршей семьи нет венчального кольца.

В среду, 29 апреля, знаменитые супруги отметили девятую годовщину свадьбы. Празднование прошло в тесном семейном кругу, поскольку принц строго соблюдает режим изоляции, пишет портал «7 дней.ру».

Очередной год совместной жизни пары стал для ее фанатов поводом вернуться к ярким фотографиям с масштабной и пышной церемонии бракосочетания. Однако поклонники обратили внимание на интересную деталь: отсутствующее на руке принца венчальное кольцо. Известно, что в обычные дни Уильям не носит брачный атрибут. Однако, судя по снимкам, он снял его практически сразу после венчания, и это спровоцировало новую волну обсуждений.

Официальное объяснение, которое дал по этому поводу представитель Кенсингтонского дворца, оказалось не слишком убедительным. По его словам, «принц не носит кольцо по своим личным мотивам». В неофициальном порядке придворный сообщил, что Уильям «просто не любит никаких украшений».

Многие эксперты по королевской семье считают, что принц не носит кольцо, поскольку оно напоминает ему об утраченной свободе, от которой он в свое время отказался после долгих колебаний. Напомним, что Миддлтон ждала предложения от него 11 лет.

Теперь вместе вместе с принцем она находится на домашнем карантине в условиях коронавируса и много работает. Недавно герцогиня Кембриджская призналась, что не может нормально заниматься делами в изоляции из-за детей.