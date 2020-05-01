Джанабаева рассказала, как морила себя голодом ради красивой фигуры

Москва, 1 мая. Известная российская певица и телеведущая Альбина Джанабаева рассказала о том, как ей удается следить за фигурой.

В апреле артистке исполнился 41 год, она растит двоих сыновей от музыкального продюсера Валерия Меладзе. По словам Джанабаевой, ее главный успех — это регулярные занятия спортом и правильное питание.

Бывшая участница популярной группы «ВИА Гра» добавила, что пробовала полную голодовку. Она шесть дней ничего не ела, но этот опыт оказался неудачным. Звезда уверена, что за подобными экспериментами должны следить специалисты-диетологи.

«Важно знать, что голодание — это огромный стресс для организма. И результатом я не была довольна», — поделилась Альбина, ее слова передает «7 дней».

Она призналась, что лучше не истязать себя голодом. Сейчас артистка считает, что лучше есть, когда действительно хочется. Каждый прием пищи должен быть особенным.

Джанабаева отказалась от продуктов, которые содержат глютен. Она также сдала кровь, чтобы понять, какие питательные вещества необходимы ее организму.

Ранее сообщалось, что модель Оксана Самойлова находится в самоизоляции вместе с детьми. Она стала усиленно есть после расставания с рэпером Джиганом, и теперь поправилась на пять килограммов.