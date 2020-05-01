Казаченко назвал скончавшуюся Кирсо двигателем «Фристайла»

Москва, 1 мая. Певец Вадим Казаченко назвал солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, скончавшуюся накануне, главным двигателем коллектива.

Казаченко, который пару лет пел в группе, заявил, что Кирсо в последние годы была «главным двигателем группы «Фристайл», главным мотором, который все это заводил на какую-то деятельность». 56-летний исполнитель убежден, что энергия певицы дала толчок для развития группы из Полтавы в XXI веке.

Артист также рассказал о приятных воспоминаниях, связанных с Кирсо. По его словам, первые впечатления всегда остаются самыми яркими.

«Запомнилась энергия, музыкальность, профессионализм. Все равно ведь первые воспоминания о начале совместной работы всегда остаются самыми яркими. Мы все в чем-то тогда были наивны, в чем-то символистами. Но это было хорошее время, время юности, время молодости», — сказал музыкант в беседе с Nation News.

О смерти Нины Кирсо стало известно 30 апреля. Женщина два года назад перенесла инсульт и впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, но выкарабкаться звезда не смогла. Что стало причиной смерти, пока остается неизвестным.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил украинское руководство в кончине исполнительницы. По его словам, он обращался к бывшему и нынешнему президентам Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому с просьбой допустить артистов к певице и дать возможность помочь.