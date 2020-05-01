Ученые не исключили, что пандемия коронавируса затянется на два года

Вашингтон, 1 мая. Пандемия коронавируса может затянуться на два года, не исключили эксперты центра по исследованиям и политике в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты.

По их мнению, эпидемия не прекратится до тех пор, пока 60-70% населения не приобретут иммунитет.

«Исходя из [опыта] последних пандемий, эта вспышка, скорее всего, продлится от 18 до 24 месяцев», — считают ученые.

Они отметили, что коронавирус нового типа распространяется легче, чем грипп, тому есть ряд подтверждений. Это и бессимптомное течение болезни, и более длительный инкубационный период, и более высокий индекс репродукции коронавируса.

Соответственно, большее число людей должно будет заразиться и приобрести иммунитет, прежде чем окончится эпидемия, считают ученые.

«Пандемия закончится не скоро, и людям необходимо быть готовыми к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет», — подчеркнули эксперты.

Как сообщает Deita.ru со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали около 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 217 тысяч человек умерли. Вспышка инфекции произошла в китайской Ухани в декабре 2019 года, а оттуда вирус стремительно распространился по миру.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин заявил в беседе с НСН, что коронавирус нового типа был создан искусственно, причем в США, а Китаю подброшен.

В России зафиксировано около 114 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Страна не только сама успешно борется с инфекцией, но и помогает другим государствам. Гуманитарный груз и специалисты были направлены в Италию, США, Сербию самолетами Минобороны РФ.