Глава МВД Украины пригрозил властям Черкасс за ослабление карантина

Москва, 1 мая. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал мэра Черкасс за ослабление карантина и пригрозил жесткой реакций. Однако украинцы не оценили заявления Авакова.

Власти Черкесс приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях карантина. В частности, депутаты горсовета разрешили открыть парикмахерские, салоны красоты, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадок, рестораны и другие объекты.

Аваков, комментируя решение, заявил, что мэр Черкесс «заигрался».

«Господин мэр города Черкассы, вы заигрались. Прекратите рисковать здоровьем и жизнями людей ради политических игр. Реакция будет жесткой», — написал Аваков.

В Сети угрозы Авакова не оценили. Украинцы отметили, что глава МВД очень грозный в отношении властей Черкесс, однако работающий ресторан в центре Киева, где веселятся депутаты Рады, такого возмущения не вызывает.

«Парикмахерские в Черкассах их смущают, а ресторан в центре Киева нет... Кое-то выборочное правосудие», — написал @PavloSoloviov.

«А Зеленскому почему так не сказали?» — поинтересовался @andruxaprofi.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» устроили застолье в одном из ресторанов Киева, проигнорировав карантинные меры, принятые из-за пандемии коронавируса.