Экс-депутат Анапы лишился более 6 млн рублей, пытясь откупиться от уголовного дела

Белград, 1 мая. Мошенники украли 6,3 млн рублей у бывшего кандидата в депутаты Анапы, против которого возбуждено уголовное дело.

Бизнесмен сейчас находится в Сербии и не может вернуться на родину из-за закрытых границ. Он обратился в полицию и сообщил, что его обманули неизвестные.

С декабря 2019 года мошенники вытягивали деньги у пострадавшего, обещая «закрыть» уголовное дело. В итоге его проблема не решилась, а злоумышленники с деньгами пропали.

Полицейские начали проверку по факту происшествия. Источник телеканала «360» не уточнил, о каком уголовном деле идет речь.

Ранее сообщалось, что сотрудница Росатома лишилась миллиона рублей. Неизвестный представился сотрудником банка и вынудил женщину перевести деньги с ее карты на другой счет.