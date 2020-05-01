Лопырева похвасталась, что супруг не бросил ее после карантина

Москва, 1 мая. Модель Виктория Лопырева поразмышляла о семейной жизни во время карантина в соцсети Instagram, опубликовав пикантное фото.

Звезда похвасталась, что ее супруг Игорь Булатов не бросил ее по завершении карантина, который пара переживала в Дубае. Она поинтересовалась у мужа, что он вынес полезного из карантина. По ее словам, Булатов заявил, что «еще больше влюбился в свою жену».

Лопырева в своем блоге пофилософствовала на тему поиска близкого человека и отметила, что важно найти человека, с кем можно делать все и не делать ничего.

«Он (муж), правда, иногда говорит, что я сумасшедшая, но ведь это отчасти правда! Я всегда верю в самые нереальные мечты и желания даже тогда, когда это кажется невозможным!» — написала светская львица.

Женщина опубликовала в профиле фотографию, где она позирует в белоснежном купальнике, мечтая, по словам Лопыревой, искупаться.

Виктория Лопырева сейчас пережидает пандемию коронавируса вместе с супругом Игорем Булатовым и годовалым сыном Марком Лионелем в Дубае. Семья предпочла уехать из США, когда границы были еще открыты. Напомним, Соединенные Штаты в данный момент возглавляют рейтинг стран по числу заразившихся коронавирусом. Отмечается, что в Объединенных Арабских Эмиратах ситуация со смертоносным вирусом не такая напряженная.