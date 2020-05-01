Уход глав Орловской области и Хакасии лишит КПРФ последних источников влияния в регионах

В четверг, 30 апреля, СМИ сообщили о возможной «потере» Коммунистической партией сразу двух своих губернаторов. Речь идет о главе Орловской области Андрее Клычкове и главе Хакасии Валентине Коновалове. Судя по данным из открытых источников, оба «лидера» имеют определенные изъяны — их деятельность не оправдывает ожиданий граждан.



Если Клычков и Коновалов уйдут со своих губернаторских постов, КПРФ не только столкнется с новым политическим ударом, но и лишится последних источников влияния в регионах. Такой сценарий имеет право на существование, ведь история помнит несколько прецедентов, доказывающих, что оба лидера проявляли некомпетентность в важнейших с точки зрения регионального развития ситуациях.

Губернаторская карьера Андрея Клычкова

Еще осенью 2017 года Клычков был одним из самых активных депутатов Мосгордумы. В том же сезоне карьера коммуниста пошла в гору — президент назначил его исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Население региона сначала восприняло это событие с оптимизмом. Ожидалось, что «красный» губернатор внесет позитивные изменения не только в методы управления областью, но и качество жизни граждан.



За год временного управления Клычков практически не изменил структуру управления. Тем не менее, на выборы, которые прошли 8 сентября 2018 года, он все же баллотировался. О подходе к руководству регионов можно было судить уже по тому, как господин Клычков проводил свою предвыборную кампанию: разъезжая по области, он чинил дороги и благоустраивал дворы.



Чтобы порадовать жителей Орла, к новому 2018 году около здания местной администрации временное правительство решило залить каток. Это событие Клычков уже отметил у себя в Google календаре как особенный день. Впрочем, позже здесь случилась накладка — при температуре в семь градусов тепла лед не замерзал.

Вместо того, чтобы перестраховаться и переждать два-три дня, следуя элементарной логике, врио губернатора произнес торжественную речь и просто открыл площадку безо льда. После этого на каток вышли молодые хоккеисты в ботинках. Местные СМИ с иронией назвали данную историю «символом» правления Андрея Клычкова.





О достижениях Клычкова на посту губернатора известно мало. Однако если обратиться за этой информацией к поисковым системам, можно выйти на статью «Орловской среды», посвященной скандальному высказыванию губернатора о том, что Орловская область является «свиным регионом». Не ясно, что именно хотел сказать глава региона, но граждане сочли столь неоднозначное высказывание оскорбительным, допустив, что глава региона сравнил их с этим нечистоплотным животным.



Позже на данной почве вскрылся еще один интересный нюанс — регион начали активно застраивать новыми свинокомплексами. Сразу в двух районах на границе Орловской и Курской областей уже полгода продолжается незаконное строительство концернов компании «Мираторг». По словам губернатора, соглашение о сотрудничестве правительства с фирмой существует, однако никаких документов о начале строительства заводов в соответствующие органы не поступало.



Сообщения об уходе Клычкова с губернаторского поста не случайны. В одном из своих интервью он заявлял, что намерен реализовать в Орловской области «коммунистическую стратегию» и идеологию в рамках государственного планирования. Что это могло значить, догадаться сложно, однако 28 апреля в городе Ливны у ворот местного рынка собрались сотни людей. Они пришли для того, чтобы подписать коллективное письмо, адресованное городскому руководству.

Граждане в протестной форме высказали недовольство управленческой деятельностью Клычкова, потребовали выплатить работникам зарплату, покрыть страховые взносы и налоги. Также они хотят, чтобы глава региона открыл рынок для торговли и возместил убытки, писал «Московский комсомолец». Череда этих событий не может быть простым стечением обстоятельств — жители Орловской области устали от псевдокоммунистических инициатив Клычкова, поставивших их на край бедности.

Чем запомнился Валентин Коновалов для Хакасии

Еще одним губернатором, которому СМИ пророчат отставку, является глава Хакасии Валентин Коновалов. Молодой коммунист победил на выборах в ноябре 2018 года. Об управленческих навыках губернатора можно судить по финансово-экономическому состоянию республики. На данный момент регион находится под казначейским управлением из-за большого государственного долга — по состоянию на 01.02.2020 сумма долговых обязательств региона составляет около 21 млрд рублей.



Не менее угнетающе выглядит ситуация с коммунальными долгами республики. Тема «энергетического коллапса» является для Хакасии отдельным фрагментом в истории региона. Некоторые лояльные к Коновалову СМИ утверждают, что коммунальный долг начал формироваться еще при предыдущем главе республики, однако статистика говорит обратное: в самом начале срока господина Коновалова сумма задолженности была ниже в три раза — 153,8 млн рублей в ноябре 2018-го года против 509 млн в мае 2019-го.



Резонансной историей с участием Коновалова стала его поездка на инвестиционный форум в Сочи, поскольку мероприятие совпало с крупной коммунальной аварией во втором по размеру городе Хакасии — Черногорске. Инцидент произошел в феврале 2019 года. Уже тогда СМИ окрестили главу региона как некомпетентного чиновника, ведь за время его отсутствия на территории Черногорска произошли два прорыва на теплотрассах, в результате которых 205 домов (около 16 тысяч черногорцев) остались без тепла.



За период губернаторства Коновалова произошло немало инцидентов с его непосредственным участием. Именно поэтому в феврале 2020 года в администрацию президента были переданы подписи людей на 4000 листах. Все они выступали за отставку главы Хакасии. В качестве обоснования было указано то, что Коновалов вместо «работы над хозяйством» занимался рокировкой кадров. Кроме того, отмечалось, что за два года губернатор не сделал в республике ничего существенного.

Последним событием, ярко характеризующим деятельность коммуниста на посту губернатора, стало требование представителей хакасского отделения КПРФ отправить Коновалова в отставку. Бывшие соратники 10 апреля обвинили его в невыполнении предвыборных обещаний и жульничестве.

Потеря власти и «коронавирусный пофигизм»

Небольшой анализ деятельности коммунистов-губернаторов в Орловской области и Хакасии является показательным во многих аспектах. Оба чиновника за два года показали себя не с самой лучшей стороны, о чем свидетельствуют критические отзывы со стороны экспертного сообщества и средств массовой информации.



Могут ли данные об уходе Клычкова и Коновалова со своих постов соответствовать действительности, говорить рано. Однако если этот сценарий будет реализован, КПРФ лишится последних рычагов политического влияния в регионах.



Стоит отметить, ранее Компартия сталкивалась с отставкой одного из своих губернаторов. Речь идет о главе Иркутской области Сергее Левченко. После нескольких месяцев критики и скандалов политик покинул свой пост якобы «по собственному желанию» в декабре 2019 года. Жители региона запомнили господина Левченко как жадного капиталиста, поставившего вопрос личного обогащения выше интересов общества.



Вопрос потери власти и влияния для представителей и сторонников КПРФ в последнее время стал актуальным неспроста. Помимо череды неудач на государственном уровне, партия столкнулась с серьезными проблемами морально-этического характера во время эпидемии коронавируса.



Когда в стране был введен режим повышенной готовности, коммунисты выходили на митинги, подвергая опасности заражения инфекцией себя и окружающих ради формальных мероприятий, вроде возложения цветов к мавзолею Ленина по случаю его 150-летия. Таким образом, были проигнорированы меры безопасности, принятые на уровне субъектов РФ.



Сторонники КПРФ не стали изменять своим традициям и на праздник всех трудящихся, который проходит в стране 1 мая. Пандемия COVID-19 вынудила правительства ввести серьезные ограничения, из-за чего почти все мероприятия перенеслись в формат «онлайн». Коммунистов такая «общность» не устроила — они в очередной раз вышли на акции протеста и пикеты без масок или каких-либо иных средств защиты. В экспертном сообществе поведение «красных рейнджеров» на фоне биологической угрозы назвали популистскими и безрассудными.



Руководству Коммунистической партии следовало бы сделать выводы из ситуации и изменить подход к ведению политической деятельности. Сейчас, когда Россия переживает сложный экономический период, коммунисты стремительно теряют рейтинги, чему предшествует не только некомпетентность региональных лидеров в лице Клычкова и Коновалова, но и высшего звена политсилы, закрывающей глаза на некоторые действия сопартийцев, и лично участвующей в бессмысленных коммунистических провокациях.

