Минздрав РФ сообщил о росте числа детей с коронавирусом

Москва, 1 мая. Число детей, заболевших коронавирусом нового типа, увеличилось в России за последние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве отметили, что дети болеют не так часто, как взрослые, но и для них вирус представляет опасность.

«В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли», — констатировали в Минздраве.

Министерство настоятельно призывает россиян отказаться от посещения общественных мест, в том числе с детьми. Специалисты напомнили, что заразиться можно не только от человека с явными симптомами, но и от внешне здорового.

Как сообщили ранее в оперштабе по ситуации с распространением вируса, в России за минувшие сутки зафиксировали почти восемь тысяч новых случаев заражения. Общее число заболевших превысило отметку в 114 тысяч, пишет НСН. Около 13 тысяч пациентов удалось вылечить, свыше 1,1 тысячи скончались.

Власти РФ принимают все возможные меры для борьбы с инфекцией. Прекращено пассажирское сообщение с другими странами, в регионах введен режим самоизоляции, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, многие люди перешли на удаленный формат работы.

В рамках борьбы с вирусом Минобороны РФ на этой неделе ввело в эксплуатацию шесть инфекционных центров, которые оснастили необходимой медицинской техникой. Это и рентгеновское оборудование, и компьютерные томографы, и аппараты УЗИ, и оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты искусственной вентиляции легких.