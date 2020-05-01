Сирия, 1 мая. На севере Алеппо взрыв убил пять человек. В Дейр-эз-Зоре силы международной коалиции при содействии курдских боевиков арестовали несколько мирных жителей. Число пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Хомсе выросло до десяти человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): оказали поддержку войскам коалиции и провели рейд в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела рейд на востоке Дейр-эз-Зора и арестовала несколько мирных жителей, подозреваемых в пособничестве террористам.

ВС Турции и союзные силы: в Алеппо арестовали организаторов теракта в Африне.

Провинция Алеппо

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на севере провинции в городе Нубболь прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел на складе с газовыми баллонами, причина пока не установлена. Ранения получили 18 человек, еще пять погибли. Взрыв также обрушил близлежащие жилые дома, в район прибыли группы спасателей, которые ищут выживших и пострадавших под обломками. Не исключена версия теракта, однако в настоящий момент, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.

Как передает агентство Anadolu со ссылкой на источники в турецких силах безопасности, были задержаны трое участников теракта в городе Африн. При попытке покинуть провинцию был задержан боевик «Отрядов народной самообороны» (YPG), доставивший заминированное транспортное средство на место преступления. На основании показаний боевика удалось также задержать двух его сообщников, которые помогали в организации теракта. Напомним, что 28 апреля на рыночной площади в центре Африна детонировала самодельная бомба, установленная в бензовозе, по различным данным погибло свыше 20 человек, десятки пострадали.

Провинция Хомс

Поступает новая информация о жертвах взрыв на складе боеприпасов в Хомсе. Источники агентства SANA сообщают, что в районе южного въезда в город произошел взрыв на складе, где хранилось боеприпасы и вооружение бойцов «Катаиб Хезболла». По предварительным данным источника, в результате инцидента пострадали несколько прохожих, ещё десять человек были доставлены в городские больницы с ранениями различной степени тяжести. Место взрыва оцеплено правительственными войсками, в дальнейшем инженерные подразделения проведут работы на складе. Причина детонации припасов на складе пока остается неизвестной. Одна из версий – ракетный удар со стороны ВВС Израиля.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции продолжается кампания по выявлению и обезвреживанию «спящих ячеек» «Исламского государства»1 начатая войсками международной коалиции при поддержке «Демократических сил Сирии». Сегодня утром курдские боевики с поддержкой ВС США провели рейд в поселке Хаджин. По информации портала Masar Press Net, в ходе обыска в поселке был арестован подозреваемый в пособничестве террористам местный житель, под стражу также заключены его братья. Рост числа рейдов и арестов в подконтрольной SDF зоне была вызвана серией нападений, совершенных на блокпосты и конвои американских военнослужащих. Сутками ранее группа террористов совершила нападение на патруль SDF у поселка Джейдет-Акидат, убив и ранив трех человек.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской армии, дислоцированные у поселка Хазарин открыли огонь из минометов по поручным пунктам террористов. Под удар попали укрепленные районы «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселка Аль-Фатира. Как уточнят агентство Step News, информации о раненных и пострадавших среди террористов пока не поступало. Напомним, что ранее поступали сведения об обстреле двух мирных поселения со стороны вооруженных группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.