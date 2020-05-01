Разин «с удовольствием» принял миллионный иск от Кудрявцевой

Москва, 1 мая. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что с удовольствием принял иск против себя от ведущей Леры Кудрявцевой, и пообещал, что из зала суда будет вести для своих подписчиков прямой эфир в Instagram.

Стало известно, что суд принял иск Кудрявцевой против Разина и назначил предварительную беседу сторон на 28 мая.

«Очень приветствую иск Леры Кудрявцевой, которая нападала на одно уважаемое издание и на меня, и просит с нас 2 500 000 рублей. Я с удовольствием принял этот иск. Сам лично буду принимать участие и этому уважаемому изданию, которое опубликовало эту статью, предоставлю дополнительно столько материалов об этой даме, что ого-го», — написал продюсер в Instagram.

Разин также объявил, что имеет компрометирующую теледиву информацию. По его словам, Кудрявцева занималась проституцией и не оплатила услуги суррогатной матери, которая родила ей дочь.

Продюсер добавил, что подписчики смогут лично увидеть процесс разбирательств, так как он будет вести прямой эфир из зала суда.

Разборки между Кудрявцевой и Разиным начались давно, сообщает Kp.ru. Звезды уже несколько лет обмениваются колкостями в адрес друг друга. Продюсер не оставляет в покое телеведущую и бывшую супругу барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка, заявляя, что знает много шокирующих подробностей из ее биографии. Стоит отметить, что порой о представителях шоу-бизнеса Разин сочиняет небылицы, поэтому многие знаменитости давно не воспринимают его «разоблачения» всерьез.

Последней каплей, переполнившей терпение ведущей, стал пост Разина, где он написал, что в 90-е годы во время гастролей приглашал своим музыкантам в отельные номера девочек по вызову, и среди них якобы была будущая телезвезда. Кудрявцева не смогла вытерпеть очередного выпада продюсера и подала в суд.