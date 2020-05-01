Оставшаяся без Джигана Самойлова располнела в самоизоляции

Москва, 1 мая. Известная российская модель Оксана Самойлова пожаловалась, что в самоизоляции сильно поправилась. Она набрала пять килограммов.

После раставания с рэпером Джиганом мать четверых детей стала больше есть. Несмотря на то, что артист прошел курс реабилитации в специализированной клинике и пытается загладить вину перед возлюбленной, Самойлова его не простила.

Модель планирует развестись и болезненно переживает разрыв отношений. Она призналась поклонникам, что располнела на нервной почве.

«Я поправилась, вы можете себе представить? Я даже не буду вставать боком, потому что у меня огромный живот. Короче, карантин меня доконал», — рассказала модель.

Самойлова десять лет терпела выходки Джигана, который был неоднократно замечен в компаниях незнакомых девушек. Рэпер также злоупотреблял алкоголем и увлекался наркотиками.

Модель родила ему трех девочек, пара ждала появления на свет мальчика. После четвертого ребенка Самойлова решила круто изменить жизнь.

Она заявила, что с благодарностью отпускает прошлое и готова к новому. Модель пообещала поклонникам, что постарается быть счастливой, но уже без Джигана. Сейчас Самойлова находится в самоизоляции вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что Джиган записал песню, посвященную его любимой. Некоторые пользователи считают, что история с расставанием была просто придумана, чтобы о паре снова заговорили.