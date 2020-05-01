Миро сравнила популярность Тодоренко с лопнувшим мыльным пузырем

Москва, 1 мая. Блогер Лена Миро уверена, что телеведущая Регина Тодоренко заслуженно потеряла популярность после скандального заявления о домашнем насилии.

Тодоренко оказалась в центре внимания после ее слов о домашнем насилии. Девушка в одном из интервью заявила, что женщины могут сами быть ответственны за то, что на них поднимают руку. В частности, она спросила, что делали жертвы домашнего насилии, чтобы их не били.

После скандального заявления Тодоренко лишили звания «Женщина года», а компании расторгли с ней рекламные контракты.

Миро считает, что популярность Тодоренко была фиктивной, а теперь ведущую «вернули на землю». Блогер оценила и заявление мужа ведущей Влада Топалова, который обвинил пользователей социальных сетей в том, что из-за них Тодоренко лишилась званий, проектов, контрактов, работы и денег – всего, чего добивалась сама.

«Владик на полном серьезе считает, что его жена чего-то там добилась в жизни, а не была и есть — мыльный пузырь. Глупая и ограниченная девка, одна из многих таких, накрутила Эскортограм ботами и «пришла к успеху». А теперь вот мыльный пузырь ее успеха лопнул — кто виноват? Ну, конечно же вы все!» — отметила Миро.

Ранее стало известно, что Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии, одной из участниц картины стала блогер и общественный деятель Саша Митрошина. Таким образом звезда популярного шоу «Орел и решка» хочет восстановить свою репутацию, испорченную после громкого заявления о домашнем насилии.