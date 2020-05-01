Медведев предложил создать трудовые комиссии в каждом регионе России

Москва, 1 мая. «Единая Россия» предложила создать в каждом регионе страны трудовые комиссии, в Министерстве труда и социальной защиты уже поддержали это предложение.

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что по мере поэтапного выхода из режима ограничений одной из основных проблем станет восстановление материального положение россиян.

По его словам, необходимо будет проанализировать реальную ситуацию с занятостью, оценить ее не только по количеству людей, которые встали на учет в бирже труда.

«Следующим шагом должно быть создание по инициативе нашей партии в каждом регионе специальных трудовых комиссий», — сказал Медведев.

Он также отметил, что «Единая Россия» должна будет уделить пристальное внимание состоянию служб занятости во всех регионах. Некоторые из них, по словам главы «ЕР», не смогли решить элементарные задачи во время пандемии коронавируса.

«Эта ситуация абсолютно недопустима. Работа по повышению эффективности служб занятости имеет огромное значение, чтобы в будущем они были лучше подготовлены», — подчеркнул политик.

Первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко, комментируя идею единороссов, поддержал инициативу, назвав ее серьезным решением.