Карантин и сознательность: как Башар Асад справляется с пандемией коронавируса в Сирии

Карантинные меры, возможности медицинской инфраструктуры и оперативная информация по миру — почему, в отличие от боевиков, правительство Башара Асада способно сдержать распространение коронавируса, Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал политолог Андрей Кошкин.

Коронавирус на северо-востоке Сирии

Официальные представители курдской администрации на занимаемых боевиками «Сирийских демократических сил» (SDF) территориях северо-востока страны сообщили об обнаружении первых двух случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в регионе.

Согласно представленной информации, добиться принятыми мерами отсутствия заболевших не удалось, поскольку положительные результаты на COVID-2019 все же были зафиксированы.

По заявлению главы Управления здравоохранения в северо-восточной Сирии Дживана Мустафы, заболевания зафиксированы в городе Камышлы, находящегося рядом с турецкой границей, а также в столице провинции – городе Хасака. Оба пациента, женщина и мужчина, находятся под карантином, поэтому узнать точнее количество контактировавших с ними до обнаружения заболевания сейчас не получается.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РУЭ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей оценил возможности проамериканских курдских боевиков из SDF, фактически контролирующих северо-восток Сирии, справиться с распространением коронавируса.

Говоря о распространении COVID-2019 в странах мира собеседник ФАН замечает, что, к сожалению, новая пандемия коронавирусной инфекции свидетельствует о том, что самостоятельно справиться с ней даже мелким государствам тяжело. А при неправильном подходе, даже развитые государства могут оказаться в катастрофическом положении, что мы сейчас наблюдаем в США.

«Появление инфицированных на северо-востоке Сирии прискорбно, тем более что эти территории не подконтрольны официальному правительству. Курдским властям на этих землях остро необходимо искать взаимодействия с Дамаском, чтобы иметь возможность предпринимать совместные шаги для остановки эпидемии в этом регионе», — говорит Андрей Кошкин.

США не помогают союзникам

Следует обратить внимание на поведение покровителя SDF —США — в вопросе медицинской помощи подконтрольным вооруженным группировкам на оккупированных территориях Сирии. Мы регулярно наблюдаем конвои Международной коалиции, возглавляемой США, которые направляются на военные объекты «Сирийских демократических сил». Однако содержат они лишь различное вооружение, а также материально-техническое оборудование для ведения борьбы. Никакой медицинской помощи не следует, несмотря на возможности американцев, ведь очевидно, что своих ресурсов на это у боевиков попросту нет.

New American ???????? military convoy entered Syria from Iraqi Kurdistan via al-Walid crossing, headed for Qamishli in the northeastern province of Hasakah. #Syria pic.twitter.com/YWPbJ30wQz — FJ (@Natsecjeff) April 27, 2020

Как отмечает Андрей Кошкин, сейчас Вашингтон не помогает даже самым надежным союзникам в Европе, а тем более на Ближнем Востоке, ведь мы не видим помощи даже Саудовской Аравии, которая имеет тесный контакт с США.

«В отношении Сирии позиция американского руководства и вовсе вредительская – президент Дональд Трамп ранее наложил запрет на экономическую помощь Дамаску не только со стороны Америки, но и других государств Запада в размере 220 миллионов долларов. Хотя эти деньги предназначались на развитие сирийской экономики», — говорит собеседник ФАН.

Борьба сирийских властей с COVID-2019

Ранее Федеральное агентство новостей уже освещало меры, принятые официальным правительством Сирии по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране. Включали они в себя как запрет на перемещение между провинциями без особой надобности, а также закрытие магазинов, кафе и подобных заведений.

Как считает Андрей Кошкин, подобные мероприятия положительно сказываются на борьбе с COVID-2019 на освобожденных от боевиков землях, поскольку сейчас важно заниматься профилактической работой среди населения: поддержкой социального дистанцирования на расстоянии 1,5 – 2 метра, использования повязок и самоизоляции. Эти методы имеют большое значение, но нужно понимать, что ни в одной стране мира сейчас нету прямого лекарства, способного победить этот вирус, поэтому работы предстоит много.

«Безусловно, развивающая сейчас ситуация в мире вызывает обеспокоенность у сирийского руководства, и это нормально, ведь коронавирус угрожает более 220 государствам мира. Однако мы видим, что только тем странам, где власти вводят карантинные меры, обеспечивают инфраструктуру здравоохранения всем необходимым, удается добиться результата. Правительство Сирии хорошо проинформировано, имеет возможность оказывать влияние на организацию карантина, как основного механизма остановки пандемии коронавируса. Важную роль, конечно же, в этом также играет предоставляемая российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) информация, поскольку мы имеем достаточный опыт. Для победы над коронавирусом нужна активная работа властных структур с одной стороны и высокая гражданская ответственность», — говорит политолог.

Коронавирус и боевики

В сирийском сегменте Сети, как и в местных СМИ, в последние недели идет активная дискуссия на тему того, следует ли официальному Дамаску предпринимать более активные меры по освобождению территорий страны от террористов в условиях коронавируса. Как отмечается, такими методами сирийское руководство сможет не только приблизиться к воссоединению страны, но и обезопасить ее от пандемии, поскольку имеет возможности контролировать распространение заболевания.

Как считает собеседник ФАН, необходима плановая работа в этом направлении в связи с имеющимися у страны ресурсами.