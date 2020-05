Карантин и сознательность: как Башар Асад справляется с пандемией коронавируса в Сирии

Карантинные меры, возможности медицинской инфраструктуры и оперативная информация по миру — почему, в отличие от боевиков, правительство Башара Асада способно сдержать распространение коронавируса, Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал политолог Андрей Кошкин.

Официальные представители курдской администрации на занимаемых боевиками «Сирийских демократических сил» (SDF) территориях северо-востока страны сообщили об обнаружении первых двух случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в регионе.

Согласно представленной информации, добиться принятыми мерами отсутствия заболевших не удалось, поскольку положительные результаты на COVID-2019 все же были зафиксированы.

По заявлению главы Управления здравоохранения в северо-восточной Сирии Дживана Мустафы, заболевания зафиксированы в городе Камышлы, находящегося рядом с турецкой границей, а также в столице провинции – городе Хасака. Оба пациента, женщина и мужчина, находятся под карантином, поэтому узнать точнее количество контактировавших с ними до обнаружения заболевания сейчас не получается.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РУЭ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей оценил возможности проамериканских курдских боевиков из SDF, фактически контролирующих северо-восток Сирии, справиться с распространением коронавируса.

Говоря о распространении COVID-2019 в странах мира собеседник ФАН замечает, что, к сожалению, новая пандемия коронавирусной инфекции свидетельствует о том, что самостоятельно справиться с ней даже мелким государствам тяжело. А при неправильном подходе, даже развитые государства могут оказаться в катастрофическом положении, что мы сейчас наблюдаем в США.

Следует обратить внимание на поведение покровителя SDF —США — в вопросе медицинской помощи подконтрольным вооруженным группировкам на оккупированных территориях Сирии. Мы регулярно наблюдаем конвои Международной коалиции, возглавляемой США, которые направляются на военные объекты «Сирийских демократических сил». Однако содержат они лишь различное вооружение, а также материально-техническое оборудование для ведения борьбы. Никакой медицинской помощи не следует, несмотря на возможности американцев, ведь очевидно, что своих ресурсов на это у боевиков попросту нет.

