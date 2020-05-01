Глава Минздрава заявил о приближении РФ к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом

Москва, 1 мая. Россия приближается к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он поздравил россиян с Днем труда и отметил, что в период майских праздников важно оставаться дома, чтобы «упредить» дальнейшее развитие эпидемии.

«Сейчас мы подходим к важнейшему рубежу борьбы с вирусом, поэтому ответственное поведение каждого из нас является решающим фактором в победе», — говорится на сайте Минздрава.

Мурашко призвал всех граждан проявить солидарность с мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест.

Ранее необходимость соблюдения ограничений подчеркивала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предупредила, что нарушение режима самоизоляции во время праздников может привести к усилению карантинных мер после 11 мая.

Многие эксперты полагают, что ситуация с коронавирусом в РФ начнет существенно меняться в позитивном направлении в середине мая. В частности, об этом говорил известный телеведущий и практикующий врач Александр Мясников. Он отмечал, что ближайшие две недели в стране пройдет необходимый период эпидемии, после которого она пойдет на спад.