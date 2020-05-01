Соседов объяснил, почему делал ужаснувшие врачей анализы в частной клинике

Журналист Сергей Соседов сообщил, что иммунологи ужаснулись его анализами крови. В интервью Федеральному агентству новостей он объяснил, что с ним произошло, уверив, что это не коронавирус.

По словам Сергея Соседова, он давно чувствовал себя плохо, но к врачам не обращался. А когда все-таки пошел, у него нашли какую-то инфекцию. Именно она спровоцировала снижение иммунитета, упадок сил, кашель и боль в горле. При этом инфекция ничего общего не имеет с COVID-19. Тест на коронавирус у Соседова отрицательный.

Впрочем, тесты на коронавирус у перенесшей тяжелую форму пневмонии певицы Надежды Бабкиной тоже были отрицательными. Соседов не исключает, что ее болезнь все-таки спровоцировал COVID-19, в отличие от него самого.

«Надежда Бабкина месяц провела в больнице, была в тяжелом состоянии. Поэтому, конечно, можно связать ее болезнь с коронавирусом. А у меня нет симптомов COVID-19. У меня пониженная температура — 36,2-36,4, но сейчас она уже выровнялась, стала 36,6. Кашель периодически возникает. Врачи сказали, что у меня инфекция. Но не коронавирус, а какие-то энтерококки. Мне делали анализы крови — коронавирус не нашли. Но если сегодня все ОРВИ априори расценивают как коронавирус, и если здоровые люди без симптомов оказываются зараженными коронавирусом, то, в принципе, можно дойти до любой дури. Можно в каждом человеке видеть ходячий коронавирус, понимаете?» — сказал Сергей Соседов в комментарии ФАН.

Критик уточнил, что, почувствовав ухудшение самочувствия, не стал обращаться в государственную поликлинику, а пошел к платному врачу в Институт аллергологии и иммунологии. И не только потому, что сейчас все государственные медицинские учреждения «заточены» на борьбу с COVID-19.

«К платному врачу попасть легко. К тому же я знаю, что в бюджетной клинике мне никто не поможет. Они не могут сделать анализы, которые мне необходимы. Если речь идет о каком-то сложном исследовании, например, на гормоны, — там требуется какое-то обоснование. Так говорила мне мой терапевт из поликлиники. В обычной поликлинике нет таких возможностей, как в том же Институте аллергологии. К тому же, если у вас аллергия, то в поликлинику надо ходить только зимой, когда ничего не цветет, чтобы сделать пробы и определить, на что именно аллергия. В другое время аллерголог в поликлинике вам не поможет. А в частной клинике анализы делают в любое время года. Разумеется, я бы не платил за анализы, если бы мне их делали бесплатно в обычной поликлинике», — заметил Сергей Соседов.

Сейчас журналист чувствует себя гораздо лучше.