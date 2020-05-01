Соловьев отреагировал на «расследование» Навального об особняке Малышевой в США

Москва, 1 мая. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал очередное псевдорасследование блогера Алексея Навального о том, что якобы Елена Малышева владеет шикарным особняком в США.

Соловьев не подтвердил, есть ли у Малышевой особняк. Однако ведущий удивился интересу Навального к имуществу Малышевой. Соловьев напомнил, что законодательство не запрещает ведущей иметь недвижимость за границей.

Кроме того, Малышева долгие годы успешно ведет программы на Первом канале, подчеркнул Соловьев. Ведущая никогда не скрывала, что занимается бизнесом. При этом Соловьев отметил, что доходы ведущей одной из наиболее популярных программ несопоставимы с доходами телезвезд аналогичного уровня в других странах.

«Пусть он попробует, как Малышева, столько лет оставаться на топе популярности, делать высококачественные программы, посвятить свою жизнь популяризации медицины. Может, он тоже сможет заработать», — добавил Соловьев в комментарии URA.RU.

Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) выпустил расследование о недвижимости семьи Малышевой в США. ФБК утверждает, что в 2016 году Малышева вместе с супругом приобрела дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов.

Примечательно, что это уже далеко не первое провальное «расследование» ФБК, который якобы признан бороться с коррупцией. Ранее Навальный провалил «расследование» о недвижимости премьер-министра Михаила Мишустина. Псевдорасследование Навального о Мишустине не содержало никакой фактуры и свелось к эмоциональному рассказу. Кроме того, глава российского правительства опередил все «расследования» злопыхателей — вся информация о его доходах находится в открытом доступе.

При этом каждое псевдорасследование Навального сопровождается пополнением его кошелька. После «расследования» о Мишустине Навальный получил 2,31 биткоина (1,33 млн рублей). Кроме того, блогер, якобы живущий на донаты подписчиков, так и не объяснил, откуда у него деньги на дорогостоящие путешествия и оплату обучения дочери в Стэнфорде.