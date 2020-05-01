Названы вероятные сроки второй волны коронавируса в России

Москва, 1 мая. Коронавирусная инфекция может вернуться осенью, что спровоцирует новую волну заболевания в РФ, предупредили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что при жаркой погоде число заражений с высокой долей вероятности может пойти на спад, однако с наступлением холодов инфекция может вернуться.

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

Также в ведомстве отметили, что вакцинация от сезонного гриппа пневмококковой инфекции не снижает заболеваемость коронавирусом. Кроме того, следует пока воздержаться от плановой вакцинации, поскольку есть риск подцепить коронавирус в поликлинике, где делают прививки.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать план поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, то на первом этапе снятия ограничений будут разрешены прогулки в группах до трех человек, занятия спортом на улице и прогулки с детьми.

По состоянию на 1 мая в России выявлено 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, смогли победить 13 220 человек, число летальных исходов увеличилось до 1169.