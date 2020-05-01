Правительство России возглавил приверженец реального сектора и перевооружения армии

Временная смена главы российского правительства стала основным внутриполитическим событием в стране за последние дни. 30 апреля Михаил Мишустин в ходе видеоконференции сообщил президенту Владимиру Путину, что получил положительный результат теста на коронавирус, поэтому будет вынужден соблюдать режим самоизоляции.

На этот период Мишустин предложил назначить временно исполняющим обязанности премьер-министра своего первого заместителя Андрея Белоусова. Согласие президента было оформлено соответствующим указом.

Казалось бы, перед нами — чисто техническое и временное кадровое решение. Но вокруг него сразу же разгорелись нешуточные страсти, вплоть до утверждений ряда медиаресурсов о том, что данная ситуация специально сконструирована для того, чтобы изменить социально-экономический курс правительства. Мол, Дмитрия Медведева заменили на Мишустина для исполнения национальных проектов, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. И теперь на повестке дня — возвращение страны в рабочий режим, минимизация потерь и восстановление экономики — а это требует совсем иного набора компетенций, который как раз присутствует у Белоусова.

Наиболее горячие (или наоборот, отмороженные?) головы даже высказывают предположения о том, что нашумевший доклад экономиста Сергея Глазьева «О глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса», вызвавший резкую реакцию со стороны ЦБР, был написан чуть ли не по заказу, исходившему лично от нынешнего врио премьер-министра. И ему же приписывается инициатива покупки Банком России контрольного пакета акций Сбербанка.

Подобная конспирология, однако, плохо стыкуется с тем фактом, что Андрей Рэмович Белоусов, будучи «академическим» экономистом, был приглашен в структуры власти нынешним главой «Сбера» Германом Грефом и работал сначала под его руководством, а затем под руководством его преемницы Эльвиры Набиуллиной, которая в июле 2013 года возглавила Центробанк.

Все это, конечно, не значит, что данное кадровое решение принималось по личной инициативе Грефа или что Белоусов чем-то обязан Набиуллиной, преемником которой он стал сначала на посту главы Минэкономразвития, а затем — помощника президента России по экономическим вопросам. Но в любом случае «аппаратную связку» между этими фигурами отрицать невозможно. Как и различие их взглядов на цели экономического развития страны и, соответственно, способы достижения этих целей: ведь почти бессмысленно ходить на охоту с удочкой, а на рыбалку — с ружьем.

В «активе» у Белоусова — блестяще организованное и проведенное на последнем этапе перевооружение Вооруженных Сил РФ новыми видами военной техники. Проект такого масштаба — общие затраты на его реализацию в настоящий момент оцениваются минимум в 3 трлн долл., причем динамика здесь, похоже, идет по нарастающей — не может не вызывать уважения. Как и люди, которые его осуществляли.

Кроме того, именно Белоусов на верху «властной вертикали» постоянно высказывался в интересах развития реального сектора отечественной экономики, и в том числе за снижение ключевой ставки ЦБР. Как легко убедиться, это снижение осуществлялось на протяжении почти целого года. В последний раз это произошло 27 апреля, а всего с июня 2019 года важнейший показатель уменьшался семь раз подряд: с 7,75% до 5,5% годовых. То есть ставка Центробанка за 10,5 месяцев упала почти в полтора раза, причем целевой показатель определялся на уровне 5%.

Впрочем, во второй половине 2018 года известную инициативу Белоусова об изъятии 500 млрд рублей «дополнительных доходов» у отечественных предприятий, не относящихся к нефтегазовому сектору, олигархи в лице Лисина, Мордашова и Ко, а также примкнувший к ним тогда финансово-экономический блок правительства, успешно «забороли». Так что реальное влияние Андрея Рэмовича в российской структуре власти достаточно велико, но не абсолютно.

Зато приведенная выше конспирология хорошо стыкуются с позицией наших западных «партнеров», заинтересованных в том, чтобы экспортные доходы российских корпораций тратились не внутри России, а продолжали утекать в иностранные банки.

Так, в начале 2020 года русский Forbes в одной из своих публикаций, со ссылкой на анонимного «участника списка Forbes», в лучших традициях западной «фейковой» журналистики назвал Белоусова «гирей на ногах Мишустина» — с явной целью разжечь конфликт между главой правительства России и его первым заместителем.

В рамках данной логики нынешние вбросы либеральных масс-медиа типа «Медузы» о «решенной отставке» главы правительства никакого удивления не вызывают. Не зря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал слухи об уходе Михаила Мишустина с поста премьер-министра «ерундой».

В конце концов, Александра Рэмовича никто не освобождал от обязанностей первого вице-премьера, которые он продолжает исполнять. Это лишний раз подчеркивает технический характер проведенной кадровой «рокировки».