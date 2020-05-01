Кремль опроверг распространяемый «Медузой» и «Новой газетой» фейк об «уходе» Мишустина

Москва, 1 мая. Либеральное издание «Медуза» в рамках информационной атаки на премьер-министра РФ Михаила Мишустина выдумало фейк о его «уходе с поста» из-за заболевания коронавирусом, а «Новая газета» подхватила вброс.

О положительном результате теста на коронавирус Мишустин сам сообщил накануне президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления и назначил врио руководителя кабина первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Сообщение о заболевании премьер-министра распространили многие СМИ, но латвийская «Медуза» пошла дальше и для того, чтобы продвинуть фейк о скорой отставке Мишустина, выдумала «источник в правительстве», пишет Nation News.

В статье утверждалось, что Мишустин, вероятно, «не вернется на пост премьера даже после выздоровления». Чтобы подкрепить этот тезис, авторы материала сослались на две статьи Федерального конституционного закона о правительстве.

Согласно первой, только после указа президента возможно назначение или отстранение премьера от должности. Во второй говорится, что и. о. главы правительства назначается президентом без отдельного указа, но с письменно оформленным распределением обязанностей. Упоминая о статьях закона, «Медуза» захотела сыграть на подписанном лидером РФ указе о Белоусове.

Этот вброс с выдуманным для «правдоподобности» источником поддержала «Новая газета» — антироссийское, согласно Классификатору СМИ, издание. Журналисты позвонили двум экспертам, чтобы развить тему. Один из них, член московского института Карнеги Андрей Колесников отметил, что Мишустин еще не успел проявить себя на посту премьера, поэтому речи о его отставке быть не может.

«Новая газета», очевидно, специально меньше процитировала этого эксперта, нежели политолога Дмитрия Орешкина. Он же решил продвинуть тезис «Медузы» об «ослаблении политических позиций» главы правительства.

О том, что информация «Медузы» — откровенный фейк, стало известно после заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента РФ опроверг это сообщение, назвав «ерундой».

Напрашивается вывод, что «Медуза» такими неумелыми провокациями отрабатывает деньги западных спонсоров. Напомним, что либеральное издание одно из первых поддержало «расследование» скандально известного блогера Алексея Навального о Мишустине. Очередной фейк одиозного «оппозиционера» в пух и прах разнесли многие эксперты, указав на огромное количество нестыковок.

«Новую газету» и вовсе призвали привлечь к ответственности, в том числе за сеяние паники среди населения на фоне пандемии коронавируса.